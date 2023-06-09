هيدى كرم تثير الجدل بعد تعليقها على واقعة سمكة القرش بالغردقة

أثار تعليق الفنانة هيدي كرم على اصطياد القرش الذي هاجم السائح الروسي وتسبب في مقتله، جدلًا واسعًا، إذ إنها رفضت طريقة التعامل مع سمكة القرش، وخاصة ضربها وتعنيفها بعد اصطيادها من قبل مجهولين.

واستنكرت الفنانة هيدي كرم من خلال مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، اصطياد سمكة القرش التي هاجمت السائح الروسي، وقالت: "كلنا عيشنا لحظات مرعبة جدًا ومؤلمة جدًا بسبب فيديو السائح الروسي اللي تم الهجوم عليه من سمكة القرش وقتله.. الله يكون في عون أهله وأصدقائه والناس اللي شافت وعاشت اللحظة دي بكل تفاصيلها المؤلمة".

ورفضت كرم طريقة التعامل مع سمكة القرش مرددة: "أنا اللي شوفته إن هما اصطادوا القرش وموتوه وضربوه بمطرقة على دماغه وبيدوله بوكس وبينتقموا منه انتقام شديد جدًا كأنه قاتل مجرم.. بس مش الحل إننا نقتل قرش على فكرة لإن أنا لقيت صحابي على السوشيال ميديا بيكتبوا يالا مات يالا يتحرق زي ما يكون يعني مجرم.. لا هو مش مجرم على فكرة هو سمكة جعانة بتدور على أكل في منطقتها وبحرها وأرضها أكيد في حاجة حصلت في نظام بيئته خليته يطلع على المياه الضحلة يدور على أكل.. هو مش غاوي لحم البني آدم هو بيهاجم البني آدم لأسباب معينة خصوصًا في البحر الأحمر القروش مبتطلعش على الشواطئ فلازم نعرف إيه اللي خلاه يطلع على الشاطئ.. كان لازم نصطاده ونسيطر عليه ونرجعه في البحر المفتوح مرة أخرى، مش نضربه ونقطعه ونعمل فيه اللي شفناه".

وتفاعل متابعوها مع تعليقها بطريقة لم تكن تتوقعها الفنانة هيدي كرم، إذ هوجمت من قبل رواد إنستجرام، وقال لها أحد المتابعين: "خلاص من قلة المواضيع بتتكلمي عن ليه اصطادنا القرش".

فيما اتفق معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات: "الإنسان أخطر مخلوق على الأرض"، "أنا معاكي جدًا في كلامك وبالذات الرأي التاني عن إن إحنا اللي غيرنا المنظومة واضطرينا القروش أنها تقرب من الشواطئ بحثًا عن طعام".