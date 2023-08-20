المشاهير والصيف.. كيف تغلب نجوم الفن على حرارة الطقس؟

قد يكون لدى المشاهير حياة مليئة بالأنشطة الممتعة خلال فصل الصيف، وقد ترغب في معرفة أبرز خروجاتهم وما يقضونه من وقت في هذا الموسم الرائع، ففي السطور التالية نأخذك في جولة للتعرف كيف قضى النجوم عطلة الصيف هذا العام؟

في الصيف، يتوجه المشاهير إلى الشواطئ والجزر الخلابة حول العالم، يقومون بالتمتع بأجواء البحر الرائعة والتشمس تحت أشعة الشمس الدافئة، تعد صورهم المرحة على الشواطئ وقتًا مثاليًا للمعجبين لمشاركتها ومشاهدتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

من بعد يوم مليء بالشمس والاسترخاء، يحب المشاهير الاستمتاع بالسهرات الليلية الممتعة، يتوجهون إلى المطاعم الفاخرة والملاهي الليلية للاستمتاع بأجواء الصيف المشوقة تكون هذه السهرات فرصة للمشاهير للتواصل مع جمهورهم ومعجبيهم، كما يظهرون في أزياء ساحرة ومثيرة تلفت الأنظار.

نجوم في البحر:

اختارت الفنانة رانيا يوسف البحر للتنزه والتغلب على حرارة فصل الصيف، حيث شاركت المتابعين بعضًا من الصور الخاصة بها على أحد الشواطئ الساحلية، حيث أرتدت مايوه أسود، وصفه البعض بالجريء.

كما شاركت آيتن عامر صورًا من عطلتها الصيفية من أحد الشواطئ الساحلية، حيث نشرت فيديو لها بملابس البحر لتشارك المتابعين لها بأحدث إطلالتها.

أثارت طليقة الفنان تامر حسني بسمة بوسيل الجدل بعد إطلالتها الجريئة بأحد شواطئ المدن الساحلية بصحبة صديقتها، حيث أرتدت ملابس وصفها البعض بالجراءة الشديدة، لم تختلف إطلالة دارين حداد عن باقي النجمات، فقد أطلت على جمهورها بمايوه جريء بعض الشئ.

النجوم.. والسهرات الصيفية:

شارك بعض المشاهير وهم يتمتعون بأوقات ممتعة في المطاعم الفاخرة والأماكن الليلية، حيث أطلت النجمة نيلي كريم وزوجها بجزر المالديف بصور عفوية، وصفها البعض بالمجنونة.

فيما اختارت النجمة هيفاء وهبي، باريس لقضاء عطلة الصيف، حيث المناظر الخلابة والسهرات الليلية المميزة بمدينة السحر والجمال بأوروبا.

اختارت النجمة ياسمين صبري قضاء إجازتها خلال هذه الفترة حيث اتجهت إلى موريشيوس التي ظهرت فيها على شواطئ البحر، وقيامها بممارسة التدريبات الرياضية واليوجا.