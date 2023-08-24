للسيدات.. 7 نصائح يجب اتباعها عند تجفيف الشعر بـ"السيشوار"

تهتم كل النساء بمظهرهن ويحببن عمل مظهر جديد، كل فترة لتغيير شكلهن إلى ما تتماشى معه أحدث صيحات الموضة.

ومن منا لا يحب الشعر الحريري الناعم ، بمجرد الخروج من الحمام وإمساك المنشفة أو مجفف الشعر، قد تبدو هذه الخطوة هي الأكثر تكرارا في الروتين اليومي للعناية بالشعر، ولكن هذه الخطوة البسيطة في روتين الجمال يمكن أن تكون السبب وراء إصابة الشعر بالبهتان والتلف.

وحسب موقع "Hindustan times"، فقد شاركت الدكتورة أفانتيكا سريفاستافا، استشارية التجميل، بعض القواعد الأساسية لتجفيف الشعر وما لا يجب فعله والتي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في الروتين اليومي المتبع للشعر.



- أخطاء يجب تجنبها عند تجفيف الشعر

1. عدم تجفيف الشعر وهو مبلل:

لا يجب تجفيف الشعر أبداً عندما يكون مبللاً جداً، إذا قومتي بتجفيف شعرك وهو مبلّل، قد يجعله ذلك هشًا وخشنًا، عندما يكون الشعر مبللاً، فإنه يمتص الرطوبة وتنتفخ الخلايا الخارجية، ولكن عند إجراء المعالجة الحرارية للشعر في هذه المرحلة، يتبخر الماء من خلايا الشعر بمعدل أسرع، مما يجعل الخلايا تنقبض، وبالتالي يتلف الشعر، يجب ترك الشعر يجف قليلًا ثم يتم استخدام مجفف الشعر.

2. عدم المبالغة في تجفيف الشعر:

بما أن المعالجة الحرارية بشكل يومي ليست بالأمر الصحي، لذا يجب الامتناع عن الإفراط في تجفيف الشعر لتجنب تلفه الدائم.

3. عدم استخدام المنشفة بقوة:

لا تستخدمي المنشفة أبدًا بقوة شديدة على شعرك، هناك طريقة صحيحة لاستخدام المنشفة لتجفيف الشعر، الخطأ الشديد هو فرك المنشفة بقوة على شعرك مع احتكاك هائل معتقدًا أنه سيجفف بشكل أسرع.

وما لا يدركه معظم الناس هو أن المنشفة الخشنة يمكن أن تلحق الضرر بالشعر بشكل لا رجعة فيه من تقصيف وتلف، لذلك يجب الضغط بالمنشفة بلطف على شعرك بأيدي هادئة و استخدام منشفة ذات ألياف دقيقة وحريرية.

4.عدم تجفيف الشعر مرة واحدة:

عندما تجففين شعرك مرة واحدة، تنتقل الرطوبة من الخصلات المبللة إلى الخصلات القريبة الجافة بالفعل، مما يؤدي إلى جفاف الخصلة عدة مرات مما يؤدي إلى إتلافها، لذلك يمكن تقسيم الشعر دائمًا إلى أقسام وتجفيفه على حدا.

5. استخدام منتجات الحماية من الحرارة:

إذا كنت ترغبين في الحفاظ على صحة شعرك على المدى الطويل، فلا تمتنعي أبدًا عن استخدام منتجات الحماية من الحرارة على شعرك، يمكنك نشرها بمشط أو بأصابعك لجعلها مفيدة للغاية.

6. عدم وضع مجفف الشعر بالقرب من فروة الرأس:

أحيانا ترتكب السيدات أكبر خطأ وهو وضع مجفف الشعر بالقرب من فروة الرأس عند استعجالهن، في حين أن هذا يزيل الماء بشكل أسرع، إلا أنه يتسبب في ضرر الشعر بشكل كبير بسبب الحرارة.

7. تجنب استخدام مجفف الشعر عدة مرات في اليوم:

هناك آثار سلبية لتجفيف شعرك عدة مرات، حيث لا يحصل الشعر على الوقت الكافي للتعافي من التعرض السابق للحرارة.