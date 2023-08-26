مي عمر تتغزل في زوجها بمناسبة عيد ميلاده: بحب حياتي معاك

حرصت الفنانة مي عمر على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي على طريقتها الخاصة، فشاركت ألبوم صور لأجمل لحظاتهم معا عبر انستجرام.

وأعربت “مي” عن حبها الشديد لزوجها وعلقت على الصور قائلة: “عيد ميلاد سعيد لأكتر شخص بحبه وأطيب قلب على الإطلاق، بحب مشاركة الحياة معاك، شكرًا لكونك انت”.

مى عمر وزوجها

جدير بالذكر أنه تخوض الفنانة مي عمر السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “نعمة الأفوكاتو” بقيادة زوجها المخرج محمد سامي، وتقوم بتصوير أحداث العمل في لوكيشن داخلي بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المتوقع أن تنتهي من تصويره خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل انطلاق شهر رمضان.

وتقدم مي خلال العمل دور محامية تتعرض للكثير من المواقف الصعبة التي تغير معايير كثيرة في حياتها، في إطار من الدراما الاجتماعية، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية نعمة، التي تعمل محامية وتمر بأزمات عديدة تحاول أن تتخطاها خلال أحداث المسلسل.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف ومحمود غريب، وإخراج محمد سامي.

أما المخرج محمد سامي فقد حصد مؤخرا ثنائية التأليف والإخراج ضمن فئة تصويت الجمهور بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية التي أقيمت بالعلمين الجديدة، وجاءت الجائزة عن تأليف وإخراج مسلسله “جعفر العمدة”، بطولة الفنان محمد رمضان خلال الموسم الرمضاني الماضي والذي حقق به نجاحًا كبيرًا للغاية.

وكرم مهرجان القاهرة للدراما الفنان محمد رمضان بمنحه جائزة أفضل ممثل من اختيار الجمهور الذي صوت لاختياره كأفضل ممثل خلال عام 2023، وجاء اختيار الجمهور لرمضان كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال رمضان الماضي وحصد نسبة مشاهدات عالية.