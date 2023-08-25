محمد سامى يحصد ثنائية التأليف والإخراج بمهرجان الدراما فى العلمين الجديدة

فاز المخرج محمد سامي بثنائية التأليف والإخراج ضمن فئة تصويت الجمهور بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية التي أقيمت بالعلمين الجديدة.

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

وحصل “سامي” على الجائزة عن تأليف وإخراج مسلسله “جعفر العمدة”، بطولة الفنان محمد رمضان خلال الموسم الرمضاني الماضي والذي حقق به نجاحا كبيرا للغاية.



وكرم مهرجان القاهرة للدراما الفنان محمد رمضان بمنحه جائزة أفضل ممثل من اختيار الجمهور الذي صوت لاختياره كأفضل ممثل خلال عام ٢٠٢٣.



وجاء اختيار الجمهور لرمضان كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال رمضان الماضي وحصد نسبة مشاهدات عالية.



وكشف مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة عن جوائز الدورة الحالية ومنها أفضل وجه صاعد.



وحصد الجائزة ٣ نجوم شباب، هم: الفنان عصام عمر عن مسلسل "بالطو"، والفنان طه دسوقى عن "موضوع عائلى"، والفنان الشاب عمر الشريف عن "تحت الوصاية"، ليتقاسموا الجائزة بينهم، فى توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة.



وحصل الثلاثي على إشادات كبيرة من الجمهور ولجنة التحكيم بسبب المجهود الكبير الذي حققوه خلال الفترة الماضية والأعمال المميزة التي قدموها.



وكرمت إدارة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة الفنانة منة شلبي على مشوارها الفني.



ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.