مي عمر تصور "نعمة الأفوكاتو" استعدادًا لعرضه في رمضان 2024

يصور المخرج محمد سامي هذه الأيام مسلسل “نعمة الأفوكاتو” وهو العمل تشارك في بطولته الفنانة مي عمر، ومن المقررر عرضه في شهر رمضان 2024.

وتقوم الفنانة مي عمر بتصوير أحداث العمل في لوكيشن داخلي بمدينة السادس من أكتوبر، حيث قامت بتصوير حوالي 20% من دورها في العمل، ومن المتوقع أن تنتهي من تصويره خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل انطلاق شهر رمضان.

وتقدم مي خلال العمل دور محامية تتعرض للكثير من المواقف الصعبة التي تغير معايير كثيرة في حياتها، في إطار من الدراما الاجتماعية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية نعمة، التي تعمل محامية وتمر بأزمات عديدة تحاول أن تتخطاها خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف ومحمود غريب، وإخراج محمد سامي.