السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار الرئيس الأوكرانى الأسبق: قواتنا المسلحة لا يمكنها مقاومة تقدم موسكو

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها مقاومة تقدم القوات الروسية على خط المواجهة.

وقال سوسكين عبر قناته في يوتيوب: "لا يوجد حقًا هجوم مضاد، انظر إلى خط المواجهة بأكمله، على العكس من ذلك، هناك تهديد كبير بخسارة كوبيانسك، خاركوف، الشيء نفسه يحدث في مارينكا، ليمان، أفدييفكا وما إلى ذلك".

وتابع سوسكين: الآن بالنسبة لكييف هناك طريق مسدود على الجبهة، مضيفًا أن خط الدفاع الروسي لا يمكن اختراقه، ولا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية فعل أي شيء على خط المواجهة.

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وأكد أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن الحل الأفضل لكييف هو الجلوس على طاولة المفاوضات مع موسكو.

روسيا: تزويد أوروبا أوكرانيا بمقاتلات يؤكد تورطها فى الحرب

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف- 16" ومروحيات "مي- 24"، تؤكد تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا.

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وأضافت أن دول الغرب تطالب أوكرانيا خلال ذلك بمواصلة الهجوم المضاد "سيئ الصيت"، وتستمر في ضخ السلاح إلى نظام كييف الإجرامي مع تدريب العسكريين الأوكرانيين وإرسال المرتزقة وتسليم المعلومات الاستخباراتية التي يتم استخدامها في قصف الأراضي الروسي، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

مستشار الرئيس الأوكراني القوات المسلحة الأوكرانية القوات الروسية كييف موسكو

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