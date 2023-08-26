روسيا: تزويد أوروبا أوكرانيا بمقاتلات "إف- 16" ومروحيات "مى- 24" يؤكد تورطها فى الحرب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف- 16" ومروحيات "مي- 24"، تؤكد تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا.

وأضافت أن دول الغرب تطالب أوكرانيا خلال ذلك بمواصلة الهجوم المضاد "سيئ الصيت"، وتستمر في ضخ السلاح إلى نظام كييف الإجرامي مع تدريب العسكريين الأوكرانيين وإرسال المرتزقة وتسليم المعلومات الاستخباراتية التي يتم استخدامها في قصف الأراضي الروسي، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن "الجيش التشيكي يعتزم تسليم مروحياته روسية الصنع من طراز مي- 24 إلى أوكرانيا بعد استلامه مروحيات قتالية أمريكية. في الأسبوع الماضي، قام فلاديمير زيلينسكي بجولة تسول شملت هولندا والدنمارك والنرويج والسويد التي أعلنت سلطاتها عن عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف- 16. كل هذه التصرفات تؤكد عداء الغربيين تجاه روسيا وتورطهم المتزايد في النزاع الدائر حول أوكرانيا".

وتابعت زاخاروفا القول: بهدف صرف انتباه الرعاة الغربيين عن المشاكل على الجبهة، بما في ذلك فشل ما يسمى بـ"الهجوم المضاد"، يواصل نظام النازيين الجدد في كييف توجيه ضربات لا معنى لها ضد أهداف مدنية داخل روسيا، مع تسليط الضوء عليها بنشاط في وسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية.

الجيش الأوكرانى يعلن مقتل 30 روسيًا فى غارة على القرم

وأعلن الجيش الأوكرانى عن مقتل ما لا يقل عن 30 روسيًا فى غارة شنتها القوات الخاصة الأوكرانية ضد منشآت على ساحل القرم الغربى.

وقال المتحدث باسم الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، أندريه يوسوف، فى تصريحات نقلتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إنه "نتيجة لعملية خاصة لاستخبارات الدفاع والبحرية الأوكرانية بالقرب من قرية ماياك فى شبه جزيرة القرم، تضررت أربعة زوارق سريعة، وقتل ما لا يقل عن 30 روسيًا".

وفى حين عدم ورود أى معلومات من السلطات المعينة من قبل روسيا فى شبه جزيرة القرم بشأن الهجوم الأخير، أثار المدونون العسكريون الروس تساؤلات حول عدم قدرة الدفاعات الساحلية على اكتشاف مثل هذه العمليات والتصدى لها.

وكانت الاستخبارات الأوكرانية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية خاصة فى شبه جزيرة القرم بمساعدة قوات البحرية، وذلك فى بيان لها نشرته على تطبيق "تليجرام".