الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين يكشف حقيقة تورط روسيا في حادث مقتل قائد فاجنر

اغتيال رئيس مجموعة
اغتيال رئيس مجموعة فاجنر

نفى الكرملين، اليوم الجمعة، تورط روسيا في اغتيال رئيس مجموعة فاجنر، يفغيني بريجوزين، ووصف تقييمات المخابرات الغربية لتورط فلاديمير بوتين المحتمل بأنها "كذبة مطلقة".

ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، يعتقد أن بريغوجين لقى حتفه عندما تحطمت طائرته من طراز إمبراير شمال غرب موسكو يوم الأربعاء، وفقا لمسؤولين روس. 

وأبلغ مسؤولو المخابرات الغربية وسائل الإعلام أن بريغوجين من المرجح أن يكون قد قُتل في انفجار على متن الطائرة بناءً على أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الجمعة: “هناك الكثير من التكهنات حول هذه الكارثة، حول الوفاة المأساوية لركاب الطائرة، بما في ذلك يفغيني بريجوزين وبطبيعة الحال، في الغرب يتم عرض كل هذه التكهنات من زاوية معينة، وهذا كله كذب مطلق”.

 

يمين الولاء لروسيا 

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تقرير استخباراتى: تفجير متعمد وراء مقتل قائد فاجنر


وفي وقت سابق من اليوم، تحرك بوتين للاستفادة من وفاة بريجوزين من خلال إصدار مرسوم يطلب من فاجنر وجميع مقاتلي الشركات العسكرية الخاصة الأخرى أداء يمين الولاء لروسيا.

وكان بريغوجين قد رفض إخضاع مرتزقته لسيطرة الدولة المباشرة، على الرغم من الطلب المباشر من بوتين خلال اجتماع في الكرملين في يونيو. 

وجاءت انتفاضته المسلحة في ذلك الشهر قبل أيام من الموعد النهائي الذي كان سيجبر الجماعة على توقيع عقود عسكرية، وجاء في البيان أن مرسوم بوتين، الذي نُشر على المواقع الحكومية، يهدف إلى بناء "الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع" عن روسيا والتأكد من أن المرتزقة "يتبعون بدقة أوامر قادتهم ورؤسائهم".

وكان المسؤولون بطيئين في تأكيد وفاة بريغوجين، على الرغم من إدراجه في قائمة الرحلة التي نشرتها وكالة الطيران الروسية يوم الأربعاء.

وقال بيسكوف إن بوتين ينتظر نتائج التحقيق الكامل في الحادث، وأشار إلى أن الجهود المبذولة للتعرف على رفات بريغوجين باستخدام اختبار الحمض النووي مستمرة، وقال محققون روس، مساء الجمعة، إنهم انتشلوا مسجلات الرحلة و10 جثث من مكان تحطم الطائرة.

وكان من المعروف أن بريغوزين لديه نسخ مزدوجة، وجوازات سفر متعددة، ويرتدي ملابس تنكرية بانتظام عند السفر، حيث أنه وقد تم الإبلاغ كذباً عن مقتله مرتين من قبل، بما في ذلك في حادث تحطم طائرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2019.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخباراتي يومي يوم الجمعة: “لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن بريجوزين كان على متن الطائرة ومن المعروف أنه يمارس إجراءات أمنية استثنائية. ومع ذلك، فمن المحتمل جدًا أنه مات بالفعل".

وبدا أن بوتين يشيد بريغوجين مساء الخميس، قائلاً إنه يعرف رئيس فاجنر منذ أوائل التسعينيات. وقال إن بريجوزين "ارتكب بعض الأخطاء الجسيمة في الحياة" لكنه أشاد به لدوره في الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين، في إشارة إلى بريجوزين بصيغة الماضي: "نحن نتذكر هذا ونعرفه ولن ننساه".

الكرملين اغتيال مجموعة فاجنر تقييمات المخابرات الغربية كذبة مطلقة

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