السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية: القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أعلن ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على كوبيانسك بسبب عدم قدرتها علي صد الهجوم الروسي.

وقال “ريتر” إن كييف قد تفقد السيطرة على كوبيانسك بسبب عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على صد الهجوم الروسي.

وأشار الضابط الأمريكي إلى أن الجيش الأوكراني لم يعد قادرا على القيام بعمليات هجومية ولا يمكنه الحفاظ على الدفاع قرب كوبيانسك.

وأوضح “ريتر” أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في صفوف أفرادها، ولن تتمكن إمدادات حلف شمال الأطلسي "الناتو" الجديدة من تغيير الوضع في ساحة المعركة، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.

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وتابع الضابط الأمريكي في تصريحاته قائلًا: "فشلوا في اختراق خط الدفاع الروسي المجهز جيدا، ونتيجة لذلك اضطرت القوات الأوكرانية إلى التراجع".

وقال ريتر إنه يمكن بالفعل التحدث عن الهزيمة الكاملة لكييف، لأن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار، وإن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على مواصلة الأعمال العدائية وستطلب وقف إطلاق النار.

روسيا: تزويد أوروبا أوكرانيا بمقاتلات "إف- 16" ومروحيات "مي- 24" يؤكد تورطها في الحرب

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف- 16" ومروحيات "مي- 24"، تؤكد تورطها المتزايد في النزاع حول أوكرانيا.

وأضافت أن دول الغرب تطالب أوكرانيا خلال ذلك بمواصلة الهجوم المضاد "سيئ الصيت"، وتستمر في ضخ السلاح إلى نظام كييف الإجرامي مع تدريب العسكريين الأوكرانيين وإرسال المرتزقة وتسليم المعلومات الاستخباراتية التي يتم استخدامها في قصف الأراضي الروسي، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

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وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن "الجيش التشيكي يعتزم تسليم مروحياته روسية الصنع من طراز مي- 24 إلى أوكرانيا بعد استلامه مروحيات قتالية أمريكية.

في الأسبوع الماضي، قام فلاديمير زيلينسكي بجولة تسول شملت هولندا والدنمارك والنرويج والسويد التي أعلنت سلطاتها عن عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف- 16، كل هذه التصرفات تؤكد عداء الغربيين تجاه روسيا وتورطهم المتزايد في النزاع الدائر حول أوكرانيا".

المخابرات الامريكية أوكرانيا كييف كوبيانسك الناتو

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