الخارجية التركية: لا بديل عن تمديد اتفاق الحبوب بين أوكرانيا وروسيا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، عقب زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف إنه لا بديل عن اتفاق الحبوب الأصلي بين أوكرانيا وروسيا، وفق شبكة “سكاي نيوز”.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لـ"فيدان" عن امتنانه لتركيا ودعمها المستمر.

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى العاصمة كييف التي مزقتها الحرب.

وعقب الاجتماع يوم الجمعة، قال “زيلينسكي” في بيان عبر “تليجرام”، إن الطرفين ناقشا العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك صيغة السلام التي اقترحها في قمة مجموعة العشرين الأخيرة في إندونيسيا، والاستعدادات لـ "قمة السلام العالمية" و"المخاطر المحدقة"، بسبب الحصار الروسي على ممر الحبوب في البحر الأسود."

واعرب عن امتنانه: "أنا ممتن لتركيا لدعمها المستمر والمستمر لأوكرانيا!"

انتهاء الأعمال العدائية وتاثيره على الأمن الغذائي

وخلال زيارته، التقى فيدان أيضًا برئيس الوزراء دينيس شميهال وأجرى محادثات مع رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك. ومن المتوقع أيضًا أن يجتمع مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وقد دعت تركيا، التي حظيت بإشادة دولية لدورها في الوساطة بين أوكرانيا وروسيا، مراراً وتكراراً كييف وموسكو إلى إنهاء الأعمال العدائية من خلال المفاوضات الحرب مستمرة منذ أكثر من 500 يوم.

واعترفت أنقرة باستقلال أوكرانيا في عام 1991، واكتسبت العلاقات بين تركيا وأوكرانيا وضع الشراكة الاستراتيجية في عام 2011.

وكثيراً ما تعرب تركيا عن دعمها لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ولا تعترف بضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

صفقة الحبوب

وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن فيدان قد يزور روسيا قريبا لإجراء محادثات مباشرة.

وفي الشهر الماضي، علقت روسيا مشاركتها في اتفاق حبوب البحر الأسود، الذي وقعته الصيف الماضي مع تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، حيث انه تم إيقاف التصدير مؤقتًا بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وقد اشتكت موسكو مراراً وتكراراً من عدم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقية.

وتبذل أنقرة جهودًا مكثفة وتدفع بالدبلوماسية من أجل استئناف الصفقة.

وقال الكرملين، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات شخصية مع الرئيس التركي أردوغان قريبا.

وكان بوتين قد أبلغ أردوغان في مكالمة هاتفية في 2 أغسطس أن موسكو مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب في البحر الأسود بمجرد أن تفي الدول الغربية بجزءها من الصفقة فيما يتعلق بصادرات الحبوب الروسية.