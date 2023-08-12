وزير الدفاع التركى: أردوغان قادر على إقناع روسيا باستئناف صفقة الحبوب

أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، مساء اليوم السبت، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قادر على إقناع روسيا باستئناف صفقة الحبوب.

وأضاف غولر في تصريحات لقناة أهابار التركية، أنه من الواضح مدى خطورة العواقب المترتبة على تعليق إمدادات الحبوب من أوكرانيا وروسيا، وأن هناك خطر المجاعة.

وتابع وزير الدفاع التركي: "لقد تم تكليف رئيسنا بمسئولية حل هذه المشكلة، ومن خلال مبادرته، المعروفة باسم ممر الحبوب، تم تسليم أكثر من 33 مليون طن من الحبوب إلى البلدان المحتاجة".

وأشار غولر إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بأن جميع قادة العالم يتابعون هذه المشكلة، ويعتقدون أن الرئيس التركي فقط هو من يمكنه حلها، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وشدد غولر على بذل الرئيس التركي جهودًا مكثفة لإيجاد حلول للمشكلة، مستدركًا "أنا شخصيًا متأكد من أن رئيسنا قادر على حل هذه المشكلة".

وفي بداية الشهر الجاري، صرح الرئيس التركي، بأن أنقرة تواصل اتصالاتها لاستئناف صفقة الحبوب.

روسيا: واشنطن مسئولة عن إفشال اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب

وقبل يومين، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن الإدارة الأمريكية تدير حملة إعلامية للتعتيم على مسئوليتها عن إفشال اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال أنطونوف: "محاولات واشنطن الضغط على الدول النامية لإقناع روسيا بالعودة إلى صفقة الحبوب، جزء من حملة إعلامية لتشويه حقيقة الأمور"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحاول التملص من مسئوليتها عن الإخفاقات في تنفيذ اتفاقات إسطنبول، أضاف أن محاولات إقناع روسيا بالعودة إلى مبادرة البحر الأسود لا معنى لها.

فيما قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها عالجت أسئلة روسيا حول شروط صفقة الحبوب.

جاء هذا وفقًا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال تصريحات مع الإذاعة الفرنسية.