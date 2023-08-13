وضح الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، كيف يؤثر قرار روسيا بالانسحاب من اتفاق الحبوب على الأمن الغذائي العالمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب جعل أسعار الحبوب ترتفع بنسبة 15%.

وأضاف أن روسيا وأوكرانيا من أهم الدول المصدرة للحبوب في العالم حيث يصل نصيبهم من صادرات العالم في الحبوب إلى 20% لذلك حدوث أي مشكلة في كلا الدولتين ينعكس على السوق العالمي ويؤثر سلبًا على الأسعار.

وأشار إلى أن هذا الأمر الذي فاقم من سوء الأوضاع حظر بعض الدول تصدير الحبوب كما حدث في الهند، لتصبح هذه المبادرات سبب زيادة العبء على الدول المستوردة للحبوب بصورة خاصة.