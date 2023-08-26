"ألقي به في النيل".. قصة مقتل صادق وزير مالية في عهد الخديوي إسماعيل

تحت عنوان"جريمة في البلاط الملكي"، كشف الكاتب حمدى البطران في كتاب "حكايات عابرة" عن تفاصيل مقتل إسماعيل صادق في عهد الخديوي إسماعيل باشا.

فقال ألبرت فارمان النقصل الأمريكي آنذاك، في روايته التي: “بمجرد وصولي الي مصر وقعت حادثة من الحوادث التي يتميز بها الشرق في مدينة القاهرة، وكنت عائدا حينذاك من أوروبا الي مصر في شهر أكتوبر، وكان على الباخرة التي عدت بها مستر جوشن، وبعض الشخصيات الإنجليزية والفرنسية لمقابلة الخديوي”.

علاقة الخديوي إسماعيل وإسماعيل صادق

وأضاف ألبرت: “كان إسماعيل صادق باشا وزيرا للمالية المصرية آنذاك، عند زيارة المستر جوشن، وكان معروفا باسم المفتش، إذا أنه كان يعمل مفتشا لأملاك الخديوي الخاصة قبل أن يعمل وزيرًا، وكان اخا للخديوي في الرضاعة، تربي إسماعيل صادق بين الفلاحين، وكانت نشأته عادية، إلا أنه والخديوي كانا متلازمين منذ الطفولة, وفي سنة 1869 اختير وزيرا للمالية وهو المنصب الذي شغله حتي موته”.



صفات إسماعيل صادق

كان رجلا ذا مقدرة طبيعية فذة، ومديرا فطنا ذكيا له نفوذه العظيم على الخديوي، ولم يستطع أحد أن يقوم بالعمل المسند الذي كان مسندا إليه، وهو رفع الإيرادات بمثل هذة المقدرة والنجاح، ولما كان هو فلاحًا كان في مقدوره أن يحدد دخول وأرباح تلك الطبقة، وأخذ صادق يطبق نظرية الحكم المطلق أو الاستبدادي التي تقول عن الفلاح ليس إلا تابعًا للخديوي هو وعائلته وما ملكت يمينه.

وكان إسماعيل صادق يستولي على المحاصيل من الفلاحين إذا لم تستجب مطالبه، وإذا دخل في روعه أن الفلاح يخبئ أمواله أو الأشياء القيمة التي يمتلكها كان يلجأ الي الحبس أو الجلد حتى يحصل على آخر شلن وآخر متاع.

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وفي هذا التوقيت بدأ الخديوي يضعف تحت تأثير القنصلين العامين الإنجليزي والفرنسي ظنا منه أنه من الأفضل له أن يخضع بصفة مؤقته، ثم يفكر بعد في الوسائل التي تخلصه من هذه الورطة.

خطاب شديد اللهجة

إلا أن صادق استقال، وفي خطاب الاستقالة حذر الخديوي من أتفاق جوشن وجوبير، وبسبب هذا الخطاب والإنباء التي وصلت إليه ثار غضب الخديوي، ولكنه استطاع أن يخفي غضبه مستعينا بقدرته على تمثيل دوره تمثيلا متقنا.



خطة الخديوي إسماعيل للتخلص من صادق

وبحسب نا قاله ألبرت: في اليوم التالي اختمرت الخطة في رأس الخديوي، وبدا في حالة طبيعية، وأمضي الأمسية حسب قول الأشخاص الذين شاهدوه، في أحاديث سارة وفي مرح مع هؤلاء الذين كانوا مجتمعين معه في قصر عابدين، وكان معتادا أن يأوي إلى فراشه في القيلولة بعد تناول طعام الغذاء ثم يسهر حتى ساعة متأخرة من الليل في الواحدة صباحا، ثم ينهض مبكرا من نومه في الصباح ويأخذ في التنزه بع ذلك بعربته بعض الوقت.

يقول فارمان القنصل الأمريكي، أنه في الصباح التالي بعد قبول استقالة صادق باشا استيقظ في ميعاده، وأرسل في طلب صادق باشا ليصحبه في نزهة الصباح، و استجاب صادق لطلب الخديوي وركب معه في العربة المفتوحة، كانا يدخنان ويتجاذبان أطراف الحديث كالمعتاد، ثم عبرا كوبري قصر النيل متجهين إلى قصر الجزيرة.

وصعدا معا درجات السلم ودخلا القاعة الفخمة وعند تلك اللحظة أغلق الباب خلفهما، وأغلق أيضا عن كل خبر عن إسماعيل صادق المفتش الوزير الذي استمر سبع سنوات يمارس سلطته في جمع الضرائب، والتي لا يعادلها سوي سلطة الخديوي إن لم يكن يتفوق عليها، والذي أصبح يثير الرعب في نفوس الفلاحين بما عرف عنه من قسوة.

أقاويل حول وفاة إسماعيل صادق

يقول فارمان إن الوفاة الحقيقية لإسماعيل صادق المفتش أشيعت عنها روايات عديدة، وأن الرواية الأكثر شيوعا وصدقا، هي أن صادق باشا ترك في قصر الخديوي في اليوم الذي قبض عليه فيه، ثم خنق على مسافة قصيرة من المدينة، وتم وضعه في جوال مثقل وألقي به في النيل، واستمرت الباخرة في رحلتها كما هي، وذكرت الإشاعة كل التفاصيل، بما فيها الباشا الذي كان مسئولا عن الباخرة.

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