الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى ذكرى ميلاد عبده الحامولى.. تعرف على قصة مطرب الخديوى إسماعيل

عبده الحامولى
عبده الحامولى

تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب المصرى الكبير، عبده الحامولي، ويعتبر واحد من أبرز مطربى القرن التاسع عشر، وولد في 18 مايو 1836، وارتبط اسمه بالمطربة ألمظ التي تزوجها وقدّما ثنائيًا ناجحًا.

 

نشاءته

ولد الحامولي بمحافظة المنوفية وذاع صيته فانتقل للقاهرة حيث التقى بشاكر أفندي الحلبي أحد حفظة الأدوار والموشحات، فتلقى على يديه أصول الغناء، وحقق شهرة واسعة في عالم الغناء، وكوّن نوعًا موسيقيًا خاص، وتولّى محمد عثمان والشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب مهمة تلحين أغانيه. 

 

وأعجب به، الخديوي إسماعيل، واصطحبه إلى الآستانة، تهيّأ له الاستماع إلى الموسيقى التركية، واستطاع الحامولي، أن يقدّم ألحانا تجمع بين المزاج المصري والمزاج التركي وتحمل الطابع الشرقي، سجّل بعض أعماله على أسطوانات شمعية، إلّا أنّ رداءتها لم تسمح بانتشار واسع لها.

 

حياته الفنية

عِرف عن الحامولي الرقي في اختيار كلمات أغانيه، واستخدم مقامات لم تكن موجودة في مصر كالحجاز كار والنهاوند والكرد والعجم، تعاون مع كبار رجال الدولة الذين يكتبون الشعر أمثال محمود سامي البارودي، وإسماعيل صبري باشا، والشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي مصر في ذاك الوقت، وعائشة التيمورية.

 

وطلب من بعض الشعراء والمثقفين ترجمة مجموعة من الأغاني التركية إلى اللغة العربية، وهو من أوائل من لحّن القصيدة التقليدية مثل «أراك عصي الدمع» لأبي فراس الحمداني.

 

أشهر أغاني عبده الحامولي

-الله يصون دولة حسنك
- كأدنى الهوى
- متع حياتك بالأحباب
- أنت فريد في الحسن
- كنت فين والحب فين

 

بعد وفاته

بعد وفاته بنحو 70 عام، ظهرت ألحان عبده الحامولي مرة أخرى، عن طريق فرقة الموسيقى العربية التي أنشأها عبد الحليم نويرة عام 1967 وطُبعت تلك الألحان على أسطوانات من جديد ولاقت قبولا كبيرا.

عبده الحامولي مطربى القرن التاسع عشر الخديوي إسماعيل المنوفية محمد عثمان محمود سامي البارودي

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