الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محمد جبريل: الدعوة للحوار الوطني سابقة لم تحدث في تاريخ مصر

النائب محمد جبريل
النائب محمد جبريل

قال محمد جبريل عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وعضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، إن الدعوة للحوار الوطني من جانب القيادة السياسية هي سابقة لم تحدث في تاريخ مصر ويجب الإشادة بهذا الأمر لأن نحتاج لبناء جسور ثقة بين الأطراف في هذا الأمر المشاركين في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني وغير المشاركين لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطانا فرصة لكي نجلس علي طاولة واحده للتحدث في مصلحة الوطن واعلائه في هذه الجلسات.

واضاف “جبريل”: “في الجلسات قد نختلف ولكن لا يقودنا الي التفرق بل بالعكس أن هذه اللحظة الحاسمة للوطن قد تجمعنا جميعا لأننا في سفينة واحدة، لأن جلسات الحوار الوطني تبني جسور ثقة بين الأطراف المشاركة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد ولكن لما نضع أيدينا في ايد بعض لمصلحة الوطن هو أمر حتمي وضروري، لأن جلسات الحوار الوطني تضم قامات في مختلف المجالات ويجب أن نستفيد منها ونستمع لها ويجي أن تتبلور توصيات هذه الجلسات الي إرادة حقيقية للخروج من الأزمة علي كافة المستويات والأصعدة ويعتبر هذا الحوار الوطني رسالة طمأنة للشعب المصري .. أكيد احنا هنخرج بس بتكاتفنا جميعا”.

وأشار نائب البرلمان إلى أن دور الحوار الوطني هو رغبه وطن وإرادة سياسية حقيقية لأننا بنمر بتحديات داخليه وخارجية واقتصادية واجتماعية ودينية وفي كافة المجالات وان الطريق للاستقرار في كافة المجالات صعب وملئ بالأشواك في ظل ظروف الراهنة إلا أننا يحب أن يكون لدينا إجابات مباشرة وصريحة نجيب بها على المواطن المصري ولدينا إرادة تغير حقيقية والإجابة بكل شفافية على الشارع المصري ومناقشة الأسباب الحقيقية في تراجع الاقتصاد بالإضافة لمشاركة الأحزاب ودورها الإيجابي التي تقوم به في الشارع وأسباب تضخم الأسعار والغلاء، بالإضافة لتقييم أداء الحكومة بكل شفافية.

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الاقتصادي والاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري القيادة السياسية النائب محمد جبريل بالاسكندرية جلسات الحوار الوطني

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