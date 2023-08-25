الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بداية من الغد.. ثلاث حفلات للفرقة القومية للفنون الشعبية فى "صيف الإنتاج الثقافى"

الفرقة القومية للفنون
الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية

تشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية في برنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

عرض الفرقة القومية للفنون الشعبية

حيث تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني برئاسة الفنان أحمد الشافعي، في التاسعة مساء حفلاتها اعتبارًا من غد السبت 26 أغسطس، وتستمر يومي الأحد والإثنين 27 و28 أغسطس.

ويقضى جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وقتًا ممتعًا مع مجموعة من أشهر استعراضات الفرقة الفنية، التي اشتهرت بها طوال تاريخها الفني، تحت إشراف المخرج هاني النابلسي مدير الفرقة.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من 17 حتى 31 أغسطس الجاري، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد 30 جنيهًا.

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أهم فعاليات صيف الإنتاج الثقافي

كما يشدو المنشد الدكتور "عامر التونى" وفرقة المولوية، بمجموعة من الأغاني في حب الله ورسوله، إلى جانب الإنشاد الديني، وذلك في الليلة التاسعة للبرنامج يوم 25 أغسطس.

وتعرض الفرقة القومية للفنون الشعبية، مجموعة من استعراضاتها التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، أيام 26 و27 و28 أغسطس.

كما تحيى الليلة الثالثة عشرة من البرنامج يوم 29 أغسطس، الفنانة "أميرة رضا" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وتقدم مجموعة من الأغانى الشهيرة لكبار نجوم الطرب.

وفى الجزء الأول من حفل يوم 30 أغسطس، تشارك فرقة "أكوردونيلا" بقيادة عازف الأوكورديون رفيق جمال، بعدد من المقطوعات الموسيقية، وتحيي الجزء الثاني من الحفل الفنانة "فاطمة عادل" وفرقتها الموسيقية، حيث تشدو بباقة من الأغانى الشهيرة.

أعمال من التراث بأنامل "ثنائي العود" في الليلة الخامسة لـ"صيف الإنتاج الثقافي"

ويختتم البرنامج في الليلة الخامسة عشرة يوم 31 أغسطس، بأمسية شعرية غنائية تشارك فيها الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ويلقي الشاعر محمد بهجت مجموعة من القصائد الشعرية.

الفرقة القومية للفنون الشعبية صيف الإنتاج الثقافي الهناجر للفنون المخرج خالد جلال أحمد الشافعي الفنون الشعبية

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