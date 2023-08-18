انطلاق أولى فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انطلقت أولي فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

وقد شهدت الليلة الأولى لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي، استقبال جماهيري حافل لاستعراضات فرقتي "رضا للفنون الشعبية" و"القومية للفنون الشعبية"، وهما من أعرق الفرقة الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وأضفى تواجد الفرقتين على مسرح ساحة الهناجر، في برنامج متكامل لأشهر استعراضاتهما في شكل تبادلي، المزيد من البهجة والاستمتاع لدى الجمهور، بما قدموه من روائع الفن الشعبي الذي يعد أحد الأفرع الرئيسية للهوية المصرية، وردد معهم الجمهور كلمات عدد من أغاني الاستعراضات.

وقد قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية مجموعة من روائع استعراضات رائد الفن الشعبي الفنان محمود رضا، على أنغام الموسيقار علي إسماعيل، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة، من بينها "حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، غريب الدار، الكرنبة، النوبة، وفاء النيل، رنة الخلخال"، وغير ذلك من أبرز استعراضات فرقة رضا والتي عرفت بها علي مدار تاريخها الفني.

كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بإشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة، باقة متنوعة من أجمل وأروع استعراضاتها التي اشتهرت بها طوال تاريخها الفني، منها " الموشح، المانبوطى، الحجالة، أم الخلول، دبكة المجوز" .

ومن المقرر أن تحيى فرقة "رضا للفنون الشعبية" الحفلات الثلاثة المقبلة، وذلك في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، وغدًا السبت، وبعد غد الأحد، الموافق ١٨و١٩و٢٠ أغسطس الجاري، وسعر التذكرة موحد ٣٠ جنيهًا لا غير في دعم من وزارة الثقافة لنشر الفنون والارتقاء بالذوق الفني للجمهور المصري خاصة من الشباب.