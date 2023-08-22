أعمال من التراث بأنامل "ثنائي العود" في الليلة الخامسة لـ"صيف الإنتاج الثقافي"

أحيت فرقة ثنائي العود، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أمس الإثنين، الليلة الخامسة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقدمت فرقة ثنائي العود "دينا عبد الحميد وغسان اليوسف"، أعمالا موسيقية من التراث ومجموعة من أشهر أعمال كوكب الشرق أم كلثوم وفيروز، بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية من مؤلفاتهم التى تميزوا بها.

ثنائي العود

ثنائي العود هما أول ثنائى عربي لآلة العود، تفردا بعزف تقنية "إصبع ووتر"، وهي العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الآخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود، كما تعد الفرقة الثنائي الأول فى الوطن العربى فى تقديم الحفلات بشكل ثنائى، بمصاحبة عدد من الموسيقيين من عازفي الإيقاع والناى والكيبورد.

برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافى"

يأتي برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافى" فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، ويقام فى الفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، يوميا فى التاسعة مساء، سعر التذكرة موحد ٣٠ جنيها.

افتتاح "بيت التراث"

في سياق آخر؛ افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونوريا سانز، ‏المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، أول أمس الأحد، "بيت التراث"، بمركز الحرف ‏التقليدية بالفسطاط، تزامنًا مع الاحتفاء بمرور 20 عامًا على توقيع ‏مصر "اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي" مع منظمة ‏اليونسكو، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وعدد من السفراء، وممثلي اليونسكو، وقيادات وزارة الثقافة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث.

واستهلت فعاليات الاحتفال بتدشين "بيت التراث"، وتفقد معرِض الفنانة الراحلة إكرام ‏عمار "رحلة العائلة المقدسة "، والذي تضمن عددًا من أهم الأعمال التشكيلية للمبدعة الراحلة، والتي توثق فيها للمراحل المتعددة لرحلة العائلة المقدسة، إلى جانب تفقد معرض للخط العربي من نتاج ‏مدرسة الفنان خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة، بمناسبة مرور 20 عامًا على توقيع مصر "اتفاقية صون التراث ‏الثقافي غير المادي" مع اليونسكو، وتفقد معرض الحرف التراثية من نتاج ورش مبادرة "صنايعية مصر"، واختتمت الاحتفالية بعرض فنيً من إخراج الفنان هشام عطوة ضم عروض فنية لفرقتي سوهاج للفنون الشعبية، وبورسعيد للفنون الشعبية، التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة.

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