"حلاوة شمسنا" تضىء مسرح ساحة الهناجر فى الليلة الثانية لـ"صيف الإنتاج الثقافى"

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، انطلقت فعاليات الليلة الثانية لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بباقة من أروع وأشهر استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية، بإشراف الفنانة إيناس عبدالعزيز مدير الفرقة.

وأضاءت روائع استعراضات رائد الفن الشعبى الفنان محمود رضا، وأنغام الموسيقار على إسماعيل، مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حيث قدمت الفرقة ١٠ استعراضات، منها "حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، الاسكندراني، الكرنبة، سماح النوبة، التنورة، جرحوني عيونه، الحجالة".

ومن المقرر أن تواصل فرقة "رضا" تقديم حفلاتها فى التاسعة من مساء اليوم السبت وغدا الأحد ١٩و٢٠ أغسطس الجارى، وسعر التذكرة موحد ٣٠ جنيها.