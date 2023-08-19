السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حلاوة شمسنا" تضىء مسرح ساحة الهناجر فى الليلة الثانية لـ"صيف الإنتاج الثقافى"

حلاوة شمسنا
حلاوة شمسنا

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، انطلقت فعاليات الليلة الثانية لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بباقة من أروع وأشهر استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية، بإشراف الفنانة إيناس عبدالعزيز مدير الفرقة.

وأضاءت روائع استعراضات رائد الفن الشعبى الفنان محمود رضا، وأنغام الموسيقار على إسماعيل، مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حيث قدمت الفرقة ١٠ استعراضات، منها "حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، الاسكندراني، الكرنبة، سماح النوبة، التنورة، جرحوني عيونه، الحجالة".

ومن المقرر أن تواصل فرقة "رضا" تقديم حفلاتها فى التاسعة من مساء اليوم السبت وغدا الأحد ١٩و٢٠ أغسطس الجارى، وسعر التذكرة موحد ٣٠ جنيها.

الإنتاج الثقافي اتفاقية صون التراث الثقافي البيت الفني للفنون الشعبية الهناجر للفنون التراث الثقافي غير المادي الفنان محمود رضا برنامج صيف الإنتاج الثقافى

الأكثر قراءة

عفو رئاسى عن أحمد دومة

أوائل الثانوية العامة فى زيارة للجامعة المصرية اليابانية

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكر الرئيس السيسى على قرار العفو عن أحمد دومة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

الحكومة تنفى تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس 2023/ 2024

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية- مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس