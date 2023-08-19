السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الاثنين.. فرقة "ثنائى العود" تحيى الليلة الخامسة لـ "صيف الإنتاج الثقافى"

فرقة ثنائي العود
فرقة ثنائي العود

تحيى فرقة ثنائي العود التي تضم كل من دينا عبد الحميد وغسان اليوسف الليلة الخامسة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة وذلك فى تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين ٢١ أغسطس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك بعد نجاح حفلها بمهرجان جرش بدورته الـ٣٧.

ومن المقرر أن تقدم فرقة ثنائي العود مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأشهر الملحنين مثل سيد درويش والقصبجى وفريد الأطرش وغيرهم إلى جانب مقطوعات موسيقية من مؤلفات الفرقة التى تميزوا بها .

فرقة ثنائي العود هما أول ثنائي عربي لآلة العود، تفردا بعزف تقنية "إصبع ووتر"، وهى العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الآخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود، كما تعد الفرقة الثنائي الأول فى الوطن العربى فى تقديم الحفلات بشكل ثنائى، بمصاحبة عدد من الموسيقيين من عازفى الإيقاع والناى والكيبورد.

ويأتى برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافى" فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، ويقام فى الفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، يوميا فى التاسعة مساء، سعر التذكرة موحد ٣٠ جنيه .

نيفين الكيلاني برنامج صيف الإنتاج الثقافى ع شئون الإنتاج الثقافى خالد جلال فرقة ثنائي العود

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