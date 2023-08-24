الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|إدارة الأهلي تسعى لتحقيق الحلم وكشف موعد بدء رحلات العمرة بالموسم الجديد

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الخطيب: نسعى لتحقيق حلم الأهلى فى مونديال الأندية

محمود الخطيب

أكد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، أن البطولات التي حققها النادي صارت ضمن تاريخ القلعة الحمراء، مشددًا على ضرورة النظر إلى المستقبل للتتويج بمزيد من البطولات.

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ناهد إمام لـ"الشاهد": بناتي تعرضن لأقصى درجات الإساءة من والدهن الإخواني

ناهد إمام

قالت الكاتب الصحفية ناهد إمام إن الإساءة التي تعرضت لها من زوجها الإخواني وزوجها الثاني من جماعة التبليغ والدعوة لم تقتصر عليها فقط، بل إن بناتها أيضًا تعرضن للإساءة من والدهن الإخواني. 

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بالعصا والنيران.. تفاصيل مقتل الطفلة "كارما" على يد والدها

المجني عليها

لم يكن القدر حليف الطفلة " كارما " ذات الـ6 سنوات، فكان صراخها لا ينقطع طوال اليوم، معلنًا وصلات التعذيب التي تتعرض لها يوميًا من قبل والدها مستخدماً النيران والعصا، تاركاً في جسدها الندبات واللسعات.

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بعد أزمة الزعيم.. عفاف مصطفي لـ"الدستور": اعتذار أشرف زكي دليل على الرقى

الفنان عادل إمام

حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية، حوّل الفنان القدير عادل إمام، والكثير من الأحاديث التي دارت عن منع أسرته له من الظهور إعلاميًا، أو السماح بزيارته.

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منتصف سبتمبر أولى رحلات العمرة بالموسم الجديد.. ننشر الأسعار

العمرة

كشف عمرو عبد الحميد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أولى رحلات العمرة للموسم الجديد من المتوقع أن تبدا مع منتصف شهر سبتمبر المقبل، والتى  ستتزامن مع المولد النبوى الشريف، إذ يرغب العديد من المصريين فى أداء رحلات العمرة خلال المولد النبوى الشريف.

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ناهد إمام محمود الخطيب الزعيم عفاف مصطفى أشرف ذكي رحلات العمرة

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