أخبار فاتتك|إدارة الأهلي تسعى لتحقيق الحلم وكشف موعد بدء رحلات العمرة بالموسم الجديد

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الخطيب: نسعى لتحقيق حلم الأهلى فى مونديال الأندية

أكد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، أن البطولات التي حققها النادي صارت ضمن تاريخ القلعة الحمراء، مشددًا على ضرورة النظر إلى المستقبل للتتويج بمزيد من البطولات.

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ناهد إمام لـ"الشاهد": بناتي تعرضن لأقصى درجات الإساءة من والدهن الإخواني

قالت الكاتب الصحفية ناهد إمام إن الإساءة التي تعرضت لها من زوجها الإخواني وزوجها الثاني من جماعة التبليغ والدعوة لم تقتصر عليها فقط، بل إن بناتها أيضًا تعرضن للإساءة من والدهن الإخواني.

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بالعصا والنيران.. تفاصيل مقتل الطفلة "كارما" على يد والدها

لم يكن القدر حليف الطفلة " كارما " ذات الـ6 سنوات، فكان صراخها لا ينقطع طوال اليوم، معلنًا وصلات التعذيب التي تتعرض لها يوميًا من قبل والدها مستخدماً النيران والعصا، تاركاً في جسدها الندبات واللسعات.

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بعد أزمة الزعيم.. عفاف مصطفي لـ"الدستور": اعتذار أشرف زكي دليل على الرقى

حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية، حوّل الفنان القدير عادل إمام، والكثير من الأحاديث التي دارت عن منع أسرته له من الظهور إعلاميًا، أو السماح بزيارته.

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منتصف سبتمبر أولى رحلات العمرة بالموسم الجديد.. ننشر الأسعار

كشف عمرو عبد الحميد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أولى رحلات العمرة للموسم الجديد من المتوقع أن تبدا مع منتصف شهر سبتمبر المقبل، والتى ستتزامن مع المولد النبوى الشريف، إذ يرغب العديد من المصريين فى أداء رحلات العمرة خلال المولد النبوى الشريف.

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