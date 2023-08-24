بعد أزمة الزعيم.. عفاف مصطفي لـ"الدستور": اعتذار أشرف ذكى دليل على الرقى

حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية، حوّل الفنان القدير عادل إمام، والكثير من الأحاديث التي دارت عن منع أسرته له من الظهور إعلاميًا، أو السماح بزيارته، وتحدث في هذا الأمر الفنانة اللبنانية مادلين طبر، وأتت الفنانة عفاف مصطفي لتسير على نهجها.

وخرجت الفنانة عفاف مصطفي، يوم السبت الماضي، وكتبت عبر صفحتها الشخصية أن نجل الزعيم عادل إمام، المخرج رامي إمام، يتجاهل رسائلها بشأن زيارة الزعيم عادل إمام، قائلًة: "مسموح لأصدقائه المقربين بس، هو أنا خطر على بابا".

ووجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الاعتذار للفنانة عفاف مصطفي بسبب تجاهله لها، وعدم معرفته بأنها صاحبة المكالمة التي علّق عليها بشأن الزعيم الفنان عادل إمام.

وأصر الدكتور أشرف زكي على الاعتذار للفنانة عفاف مصطفى، بسبب تجاهل اسمها أثناء مداخلته عن الزعيم عادل إمام بنفس الحلقة، مشيرًا إلى أنه يكن لها تقديرا واحتراما كبيرين، وأنها أكثر من يحبه في النقابة.

من جانبها، قالت الفنانة عفاف مصطفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "اعتذار الفنان أشرف زكي دليل على أنه إنسان راقي محترم ويحب أعضاء نقابته ويحافظ علي مشاعر الجميع ‘‘ دي اخلاق الدكتور اشرف زكي طول عمره وهو فعلا زي ماقال ان يعلم مدي محبتي له فأنا أكن له وافر الحب وهو يعلم ذلك ‘‘ وعشرة عشرات السنين موده واحترام ومحبه".

الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن الحالة الصحية الخاصة بالزعيم الفنان عادل إمام، بأنه بخير وبصحة جيدة، متابعًا: "الزعيم في نعمة كبيرة وربنا ينعم عليه بالصحة، وانا بنفسي بتابع الحالة الصحية الخاصة بالفنان القدير عادل إمام باستمرار، وهو بخير وربنا يبارك في عمره وصحته".