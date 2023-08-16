الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"موتوه 8 مرات".. تعليق أسرة عادل إمام على تصريحات مادلين طبر

الزعيم عادل إمام
الزعيم عادل إمام ومادلين طبر

كثر البحث في الساعات القليلة الماضية عن الفنان القدير عادل إمام، وذلك بعد تصريحات الفنانة مادلين طبر عن احتجاز عائلته له، وعدم وجوده أو ظهوره بشكل مستمر، خاصًة لتكريمه في ختام الدورة الـ 16 التي حملت اسمه بمهرجان القومي للمسرح.

تعليق أسرة عادل إمام على تصريحات مادلين طبر

وبمجرد انتشار التصريحات التي أدلت بها الفنانة مادلين طبر عن الزعيم عادل إمام، خرجت عائلته لترد على تلك الشائعات التي تطارده بشكل مستمر خاصًة بعد آخر ظهور فني له من خلال مسلسل "فلانتينو" منذ 3 سنوات مضت، معربين عن انزعاجهم الشديد من تلك التصريحات الخاصة بالإفراج عنه.

ورد المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، على تلك التصريحات التي صدرت عن الفنانة مادلين طبر قائلًا: "مفيش شخص يجبر الزعيم على عدم الخروج من المنزل، هو يفعل ما يريد، كما أن حالته الصحية جيدة ويتابع الأحداث الجارية على الساحة في مصر، ولا داعي للشائعات التي تطارده من حين لآخر".

ووصف المنتج عصام إمام، كل الأحاديث التي تٌدار حول الزعيم عادل إمام أنها مجرد شائعات، وأنهم اعتادوا على الشائعات منذ فترة قائلا "دول موتوه 7 أو 8 مرات".

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أحدث الأعمال الفنية للزعيم عادل إمام

يٌجدر الإشارة إلى أن الزعيم عادل إمام، كان أحدث عمل فني ظهر فيه منذ 3 سنوات مضت، حيث شارك لآخر مرة عام 2020 في مسلسل فلانتينو، وهو العمل الذي ضم عدد من النجوم من أبرزهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الفنانة داليا البحيري، الفنان محمد محمود، الفنان حمدي الميرغني، الفنانة هدى المفتي، الفنان محمد كيلاني.

وعلى مدار 3 سنوات لم تتوقف الشائعات التي تلاحق عادل إمام، بعضها عن مرضه ودخوله المستشفى، والبعض الآخر عن اعتزاله الفن، ولكن كل تلك الشائعات نفتها عائلته كما يحدث مع كل شائعة حتى خرج الزعيم في عيد ميلاده في مكالمة هاتفية في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر.

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