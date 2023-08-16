الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مادلين طبر: خاننى التعبير بسبب حبى للزعيم عادل إمام

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام

حالة من الجدل أثارتها الفنانة مادلين طبر، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب حديثها عن الفنان القدير عادل إمام، خلال اختتام الدورة الـ 16 للمهرجان القومي للمسرح، دورة الزعيم عادل إمام، بأن عائلته تمنعه من الظهور، مما أثار غضب الوسط الفني بسبب هذه التصريحات.

وتصدر الفنان عادل إمام عمليات البحث على موقع البحث "جوجل"، بسبب خطورة التصريح الذي أدلت به في أحد اللقاءات التلفزيونية.

وقالت الفنانة مادلين طبر، إنها لم تقصد أبدًا ما حدث عبر السوشيال ميديا والانفعال الذي سيطر على جمهور الزعيم، ودافعوا عنه وعن عائلته، موضحًة أنها من محبي الزعيم وتتمني رؤيته وظهوره المستمر، وما كانت تقصده هو ظهوره في الدورة التي حملت اسمه.

وأضافت "طبر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"هجوم الناس عليا غير مبرر الحقيقة، يمكن خانني التعبير بسبب حبي الشديد للزعيم عادل إمام الذي أمتع الجميع بأعماله الفنية سواء في السينما أو التلفزيون وحتى المسرح، الزعيم عادل إمام له كل التقدير والاحترام، ولكن الجميع وليس أنا فقط، كنّا نتمنى أن نراه على  المسرح وهو يٌكرّم في الدورة التي حملت اسمه بسبب إرثه الفني العظيم لنا".

بيان الفنانة مادلين طبر عن الزعيم عادل إمام

ولفتت إلى أنها أصدرت بيانًا تتحدث فيه عن كل ما حدث، وأنها لم تتوقع كل هذا الهجوم عليها، موضحًة: كانت رسالة حب و تقدير للزعيم.. ورجاء لأسرته بان يظهر علينا في تكريمه..كل الاحترام والتقدير لاي قرار تتخذه اسرته، لكني طمعت بمحبة أن أراه على المسرح مكرما.. وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي وتتحول رسالة حب وشوق، إلى ما لا أقصده إطلاقًا".

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