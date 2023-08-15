إيهاب فهمى: عادل إمام فنان عظيم وأقل تكريم له إن دورة مهرجان المسرح تكون باسمه

أعرب الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، عن سعادته بالدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، ووصفها بالمتميزة.

وقال في تصريحات لقناة "الحياة"، على هامش حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري: "فرحان بالدورة متميزة، وبقول للفنان محمد رياض مبروك أفادتم المهرجان وحققتم طفرة، تجربة رائعة، ويكفي وجود اسم الزعيم عادل إمام لـ الدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري".

وأردف: "عادل إمام فنان عظيم، أقل تكريم له إن الدورة تبقى باسمه، قيمته أكبر من أي دورة خلد اسمه في التاريخ بفنه وتعليمه".

وعن آخر أعماله، كشف إيهاب فهمي، أنه يحضر لعمل خارج رمضان وعمل آخر داخل رمضان، بالإضافة للمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما المقام في العلمين في 24 أغسطس.