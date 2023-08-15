الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف زكى يُطمئن الجمهور على صحة عادل إمام ويكشف تفاصيل الاتصال بينهما

أشرف زكي
أشرف زكي

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشعب المصري على الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه في حالة جيدة جدًا.

وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية المحور، عن تفاصيل آخر مكالمة جمعتهما قائلًا: "اتصلت به منذ أيام قليلة، وقلت له إننا نفتقده فدعاني إلى زيارته". 

وأضاف "زكي": "قالي تعالى كل لقمة عندي واطمأن على أسرتي بالأسماء ولم يغلق الاتصال إلا بعدما سألني عن يوم محدد أزوره فيه، فقلت له إنني مشغول بمهرجان القاهرة للدراما وسأزوره". 

رامي إمام ومحمد شقيقه يصوران فيلم “ابن نسب”

وتابع: "رامي إمام ومحمد عادل إمام كانا يشاركان في تصوير فيلم ابن نسب، وكانا يصلان الليل بالنهار حتى ينهيا التصوير، كما أن ابنتي مساعد مخرج في الفيلم، ورامي إمام عندما أتصل به فإنه يجيبني على الفور أو يتصل بي عندما ينتهي من أداء أعماله، والتقيته أكثر من مرة في الأيام الماضية".

أشرف زكي عادل امام الحالة الصحية تفاصيل آخر مكالمة رامي إمام محمد عادل إمام

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