بعد منشورها عن الزعيم عادل إمام.. عفاف مصطفى: "أنا مقصدش أعمل جدال"

نشرت الفنانة عفاف مصطفى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توضح فيه عدم رد نجل الزعيم الفنان عادل إمام بموافقته على مقابلتها له، وإفادته بالرد عليها، خاصًة أنها أبلغته برغبتها أكثر من مرة في زيارة الزعيم لحبها الشديد له.

وأعربت، عن حزنها الشديد لعدم قدرتها على لقاء الزعيم عادل إمام، بعد آخر لقاء جمع بينهما من خلال زيارتها له في كواليس مسلسل "فلانتينو" من بطولة الفنان القدير عادل إمام، متابعًة: “نفسي أشوفه، وابنه غير مهتم”.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا مقصدش أعمل جدال، انا بحب الإنسان دا، وانا اشتغلت معاه، ولا أريد أبدًا إثارة الجدل، ولم اتطلع لهذا نهائيًا، وانا بشوف في عينيه إنه مبسوط بزيارة الناس وهذا ما دفعني لكتابة المنشور عنه على صفحتي الشخصية".

وأضافت: "أنا آخر مرة قابلت الزعيم عادل إمام كان من سنة بالظبط، وآخر مرة قابلته في فلانتينو، روحتله مخصوص في مدينة الإنتاج الإعلامي عشان أسلم عليه، سلمت عليه وقدمتله بوكيه ورد، وكان حالته الصحية جيدة، ووقتها قابلته هو وابنه رامي، وقاله عفاف صديقتي وحبيبتي، ومشيت، وبعد المسلسل بشهرين حاوّلت اتواصل معاه ولاقيت تليفوناته مقفولة ومن وقتها مش عارفة اتواصل معاه".

الزعيم عادل إمام بخير وبيأكل الفسيخ

وأكدت، أن نجله المخرج رامي إمام هو من يملك زمام الأمور، وهو من يحدد الرؤية والزيارة أو يمنعها ويرفضها، مشيرة إلى أن الزعيم عادل إمام بخير ويأكل الفسيخ بحسب زيارة الناس له من أصدقاءه وإبلاغي به.

وعن ذكريات التي جمعتها بها، قالت: "بعد ما عملت معاه العراف هو اللي طلبني ضيفة شرف في مسلسل "استاذ ورئيس قسم"، وقاعدين انا وهو ولقاء سويدان مستنين نبدأ التصوير، وحاطط قدامه مكسرات وانا كنت باكل منها واكسرله بسناني "الفسدق" عشان قالي انا خايف على سناني عشان متكلفة، وقالي خلصتيه، وجابلي غيره، فهو كان كريم جدًا ومتواضع، وملك الكوميديا".