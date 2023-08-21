عفاف مصطفى لـ"الدستور": مسموح بالزيارة لأصدقاء الزعيم فقط

أثارت الفنانة عفاف مصطفي الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد نشرها منشورًا عن الزعيم عادل إمام وعدم قدرتها على زيارته بعد شهرين من مسلسل "فلانتينو" الذي نافس في الماراثون الرمضاني لعام 2020.

وكشفت عفاف عن عدم رد المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام عليها والسماح لها بزيارته والده للاطمئنان على صحته، والحديث معه كما اعتادت في السابق، خاصة أنها تقدره كثيرًا وتحبه وتحب فنه.

وتابعت لـ"الدستور" قائلًة:"الفنان عادل إمام صحابه والمقربين منه فقط هم من مسموح لهم بالزيارة، يعني شلّته وأصدقاء زمان بس، والفنان بخير وكويس، مش عارفة حقيقي ليه ابنه رامي مش بيرد، وليه مانعين عنه الزيارة".

المنتج عصام إمام

في السياق، ردّ المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام في تصريحات له، على ما أُثير حول الزعيم عادل إمام وتحديدًا تصريحات الفنانة اللبنانية مادلين طبر، في وقت سابق، مؤكدًا أنَّه لا يوحد أي شخص أجبر الزعيم على عدم الخروج من المنزل، موضحا أنه في حالة صحية جيّدة ويتابع الأحداث الجارية على الساحة في مصر.

وتراجعت مادلين طبر مرّة أخرى عن تصريحاتها التي أثارت بها الجدل عن الزعيم عادل إمام، واحتجاز أسرته له، موضحة المقصد منها في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم هو شوق لرؤيته».

وأضافت طبر في منشورها: «البعض اتخذ من كلمة ما سببًا لكي يهاجمني، لكن لماذا هذا الهجوم غير المبرر، وكانت رسالة حب و تقدير للزعيم.. ورجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه».