أشرف زكى عن إثارة بعض الفنانات للجدل بسبب زيارة عادل إمام: "ناس فاضية"

علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على حالة الجدل المثارة مؤخرًا حول حديث بعض الفنانات على زيارة الفنان عادل إمام قائلًا: "ناس فاضية وكل واحد يخليه في حاله".

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الفن هو ملك للناس فقط وليس الفنان ومن حق الفنان من الظهور والاختفاء؛ لأنه إنسان في هذه الحالة، لافتًا إلى أن أكثر النجوم بعد انتهاء أعمالهم الفنية يسافرون مع أسرهم وهذا حقهم.

الحالة الصحية لعادل إمام

وتابع: أن الزعيم في نعمة كبيرة وربنا ينعم عليه بالصحة متعجبًا من كون مصر هي البلد الوحيدة التي تتحدث عن رموزها بهذا الشكل.

من ناحية أخرى، كشف أشرف زكي عن أنه يتمنى أن يمر نادي الزمالك من أزمته الحالية، مؤكدًا أنه لن يترشح لانتخابات نادي الزمالك؛ لأن هناك من هم أكثر خبرة والأكثر تفرغًا لذلك.