ناهد إمام لـ "الشاهد": بناتى تعرضن لأقصى درجات الإساءة من والدهن الإخوانى

قالت الكاتب الصحفية ناهد إمام، إن الإساءة التي تعرضت لها من زوجها الإخواني وزوجها الثاني من جماعة التبليغ والدعوة لم تقتصر عليها فقط، بل إن بناتها أيضًا تعرضن للإساءة من والدهن الإخواني.

وأضافت ناهد إمام، خلال لقاءها ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن أول إساءة تعرض لها أولادي من أبوهم الإخواني هو الطرد من البيت، ومن ثم استئجار شقة أخرى كتب في العقد أن إيجارها 300 جنيه، وهذا غير صحيح؛ لأنه لم يكن شقق في المعادي بهذه الأسعار وقتها ولا حتى الآن، وكان أولادي يسألوني "إيه إللي بيحصل يا ماما؟".

وتابعت: "وفي النهاية خرجت بالأولاد بدون عفش وبدون أي شيء، كل هذا كان يعتبر عدم استقرار للأولاد، حيث تنقلت كثيرًا ما بين شقة وأخرى، كما أن النفقة التي كان يدفعها حوالي 900 جنيه، كلها مبالغ ليس لها أي علاقة بالمستوى الاقتصادي أو الاجتماعي الذي نعايشه، ولذاك كنت أحارب وأعافر وأعمل كثيرًا حتى أستطيع أن أنفق على أولادي، لكن تظل هذه الاساءات التي تعرض لها أولادي محفورة بذاكرتهم".

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور .