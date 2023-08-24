ناهد إمام لـ "الشاهد": زوجى الثانى كان مدربًا على استخدام الدين فى جذب الضحايا

قالت ناهد إمام، الكاتبة الصحفية، إن زوجها من الجماعة الإسلامية أخبرها بأنه تزوج 11 مرة ما بين زيجات رسمي وعرفي.

وأضافت ناهد إمام خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "كنت أعتقد أنني الزوجة الخامسة في زيجاته، لأنه كان لديه أطفال من أربع سيدات، فقلت ربما يكون أنه طلق إحدى زوجاته، لكنه قال إنه تزوج 11 سيدة".

وأوضحت أن الفكرة الإسلامية التي تمت زراعتها بداخلي هي التي جعلتني بهذا الخضوع والإذعان، لافتة إلى أنه كان مدرب على شيئين استخدام الدين في جذب الضحية، حيث كان يبدو كأنه الرجل التقي، وفي نفس الوقت مدرب على التعامل اللطيف مع النساء، معقبة: "وقعت في فخ عظيم جدًا".

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.