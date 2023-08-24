ناهد إمام لـ"الشاهد": الإخوان لا يسمحون للفتيات الزواج من خارج الجماعة

قالت ناهد إمام، الكاتبة الصحفية، إن جماعة الإخوان لا تترك أي فتاة بالجماعة تتزوج من شخص خارج الجماعة.

وأضافت إمام خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان يزوجون بنات الجماعة، ويسألون الشباب عن مواصفات الفتاة التي يريد الزواج منها لكن الفتيات لا".

وتابعت: "بعدما عرضوا عليا أكثر من شخص وقع الاختيار على زميل وتزوجته"، موضحة أن الإخوان لا ينظرون إلى دين الزوجة لكن المهم عندهم الشكل الجسدي والشعر الأصفر والغنية.

وأكدت أنها اكتشفت تناقض الإخوان فهناك خطاب يتم تصديره لكن الفعل شيء آخر تمامًا.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.