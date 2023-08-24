الخطيب: نسعى لتحقيق حلم الأهلى فى مونديال الأندية

أكد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، أن البطولات التي حققها النادي صارت ضمن تاريخ القلعة الحمراء، مشددًا على ضرورة النظر إلى المستقبل للتتويج بمزيد من البطولات.

جاءت تصريحات رئيس نادي الأهلي، على هامش حفل الموسم الذهبي الذي أقيم في ملعب "مختار التتش" لتكريم الفرق الرياضية بعد حصد العديد من البطولات في مختلف الألعاب الموسم الماضي.

الخطيب: أتمنى أن نحقق حلمنا المقبل بكأس العالم للأندية

قال الخطيب خلال كلمته في الاحتفالية "حقق فريق كرة القدم في هذا الموسم نجاحات كثيرة للغاية سواء على المستوى المحلي أو القاري، وأتمنى من الله أن نحقق حلمنا بكأس العالم للأندية في السعودية".

وأضاف " أقدم الشكر إلى كل منظومة الكرة لجنة التخطيط وشركة الكرة التي صار لها دور في دعم موارد كرة القدم، كما أشكر الجهاز الفني بقيادة كولر والجهاز الطبي وجميع العاملين في قطاع الكرة".

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.



الخطيب: لا يوجد نادٍ في العالم حصد هذا الكم من البطولات بموسم واحد

الخطيب أبدى سعادته الشديدة بالموسم الاستثنائي للقلعة الحمراء وتحقيق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب.

وقال الخطيب " علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على التوفيق والنعم التي منحها لنا".

وأضاف " هذه النعم التي جعلتنا نتواجد لنحتفل بموسم ذهبي وتاريخي للأهلي، سواء على مستوى الفرق الرياضية وكذلك على صعيد البنية التحتية والمنشآت في كافة الفروع، فقد قمنا بافتتاح الفرع الرابع للنادي في التجمع الخامس بتكلفة تخطت مليار ونصف المليار جنيه".

وتابع " نسعى لأن يكون لنا فرع جديد في مدينة العلمين، وسنعرض الأمر على الجمعية العمومية كما تصل إلينا عروض كثيرة من محافظات مختلفة".

وواصل حديثه " هذا اليوم يجعلك تشعر بالفخر بالأهلي، لكوننا ننتمي لهذا الكيان العظيم، نحن نحتفل بموسم هو الأفضل في كل شيء، لا يوجد نادٍ في العالم حقق هذا الإنجاز وحصد هذا الكم الكبير من الألقاب في موسم واحد".