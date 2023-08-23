لا يفوتك هذ المساء| "الداخلية" تضبط شخصا عذب قطة حتى الموت.. وخطة الدولة للترويج لسياحة اليخوت

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

ضبط أشخاص يذبحون ماشية بمركب ويلقون المخلفات بالنيل

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر تطبيق (واتس آب) لأشخاص يقومون بذبح رأس ماشية على مرسى النيل الخاص بإحدى العائمات المتحركة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة (سارية التراخيص) وقيامهم بإلقاء مخلفات الذبح بمياه النيل.

وبالفحص تم تحديد العائمة المشار إليها والمدير المسئول عنها، وبمواجهته بمقاطع الفيديو أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4483489

اقتصادى يحلل السياسة النقدية للاحتياطى الفيدرالى مؤخرًا

علق وائل أبوالمكارم، المحلل الاقتصادي للأسواق العالمية، على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة الماضية.

وقال المحلل الاقتصادي للأسواق العالمية خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك تصنيفات سلبية وإفلاسًا للشركات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4483534

استخدام ماسورة حديدية.. "الداخلية" تضبط شخصا عذب قطة حتى الموت بالبساتين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بالتعدى على "قط" باستخدام ماسورة حديدية حتى نفوقه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم المذكور وتبين أنه (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من الأداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4483492

«الدستور» تكشف خطة الدولة للترويج لسياحة اليخوت

تستمر الدولة فى بذل المزيد من الجهود لدعم «سياحة اليخوت»، بتوجيهات من القيادة السياسية، استثمارًا لما تتمتع به مصر من إمكانات وأنماط سياحية متعددة، منها سياحة اليخوت، التى تعتبر نمطًا سياحيًا يتوارثه أغنياء العالم ويبحرون للاستجمام على طريقتهم عبر موانئ العالم.

ويتميز رواد سياحة اليخوت بقدراتهم الكبيرة على الإنفاق، وتستفيد دول أخرى من ذلك، إذ تعتبر سياحة اليخوت من أهم مصادر الدخل الاقتصادى بمنطقة البحر الأبيض، إذ يجوب حوض البحر الأبيض المتوسط أكثر من ٣٠ ألف يخت سنويًا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4483515

من بين 10 أشخاص.. تفاصيل مقتل قائد «فاجنر» فى تحطم طائرة

تحطمت طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص اليوم الأربعاء، في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبرغ، بحسب السلطات الروسية.

وأفادت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاجنر، يفيجيني بريغوجين، ضمن قائمة ركاب الطائرة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4483567

السلطات الأمريكية تستعين بالحمض النووى للتعرف على ضحايا حريق هاواى

حث الناجون من حريق هاواي في الولايات المتحدة الامريكية، على تقديم الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا، وطلب الحاكم جوش جرين، من الناس الاستعداد لـ"المزيد من الخسائر في الأرواح"، مع استمرار البحث عن الجثث في أنقاض لاهينا.

ويطلب المسئولون تقديم الحمض النووي وأخذ بصمات الأصابع من الناجين للمساعدة في التعرف على الأقارب الذين قتلوا بسبب حرائق غابات ماوي، حيث لا تزال أعداد كبيرة في عداد المفقودين، بحسب صحيفة الجارديان. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4483402