الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استخدام ماسورة حديدية.. "الداخلية" تضبط شخصا عذب قطة حتى الموت بالبساتين

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بالتعدى على "قط" باستخدام ماسورة حديدية حتى نفوقه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم المذكور وتبين أنه (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من الأداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة المحتملة للمتهمين بتعذيب الحيوانات اذا تثبت تورطهم وفقا للقانون هى:

يستعرض الدستور فى السطور التالية العقوبة المقررة لجرائم تعذيب الحيوانات وفقا للقانون.

حيث اعتبر القانون التعدى على الحيوانات أو تعذيبها، جريمة يعاقب عليها، حيث حدد قانون العقوبات فى المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

الداخلية إحدى الصفحات فيس بوك البساتين ماسورة حديدية نفوقه

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