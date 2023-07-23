حجز المتهمين بتعذيب قط وتصويره ونشره على السوشيال ميديا

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز المتهمين بتعذيب قط وتصويره ونشره مقطع الفيديو على السوشيال ميديا، لكسب العديد من المشاهدات على ذمة تحريات المباحث.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلال أحد الأشخاص يقوم بتعذيب حيوان (قـط).

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "القائم بتعذيب القط - القائم بالتصوير - القائم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي" – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة)، وبحوزتهم (هواتف محمولة تحتوي على مقطع الفيديو المشار إليه).

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي أمرت بما سبق.