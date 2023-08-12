حرقها بالنار.. مواطن يقتل بنت شقيقه بعد وصلة تعذيب فى 6 أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو متضمنًا تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة مما أدى إلى وفاتها وضبط مرتكب الواقعة

وكانت أجهزة الأمن قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة، مما أدى إلى وفاتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله (طفلة - 3 سنوات) فاقدة الوعى مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عم الطفلة - مقيم بدائرة القسم) وتم ضبطه وأقر بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة والديهم.

واعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.