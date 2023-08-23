الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اقتصادى يحلل السياسة النقدية للاحتياطى الفيدرالى مؤخرًا

الفيدرالي
الفيدرالي

علق وائل أبوالمكارم، المحلل الاقتصادي للأسواق العالمية، على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة الماضية.

وقال المحلل الاقتصادي للأسواق العالمية خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك تصنيفات سلبية وإفلاسًا للشركات.

وأضاف أنه مع استمرار ارتفاع عوائد السندات سيجعل هناك ضغطًا أكثر على البنوك خاصة أنها في السابق كانت تستحوذ على سندات أمريكية، كانت تعطي عائدًا بسيطًا على عكس الموجود حاليًا.

تصنيفات حذرة للاقتصاد الأمريكي 

وأشار إلى أن العوائد التي تمتلكها البنوك حاليًا ضعيفة وبعيدة عن المستويات التي تحفظ الأموال للبنوك، موضحًا أنه مع استمرار ارتفاع عوائد السندات ستأخذ المؤسسات المالية تصنيفات حذرة بشأن الاقتصاد الأمريكي.

 

المحلل الاقتصادي للأسواق العالمية القاهرة الإخبارية عوائد السندات سندات أمريكية

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