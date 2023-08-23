الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

من بين 10 أشخاص.. تفاصيل مقتل قائد «فاجنر» في تحطم طائرة

فاجنر
فاجنر

تحطمت طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص اليوم الأربعاء، في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، بحسب السلطات الروسية.

وأفادت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاجنر، يفيجيني بريغوجين، ضمن قائمة ركاب الطائرة.

وأكدت السلطات الروسية، مقتل جميع ركاب الطائرة، وقالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور عبر تطبيق “تليجرام”: "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من 3 أشخاص، وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

إنجلترا ستصنف فاجنر منظمة إرهابية 

وتصنف المملكة المتحدة مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة كمنظمة إرهابية "في غضون أسابيع"؛ كجزء من حملة قمع جديدة على الشبكة شبه عسكرية، وفقًا لما ذكره مطلعون في الحكومة البريطانية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز" فإنه من المتوقع أن تعلن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان عن التصنيف قريبًا بما يتماشى مع السلطات المنصوص عليها في قانون الإرهاب لعام 2000، بعد أشهر قضاها المسئولون في إعداد قضية قانونية مفصلة.

وفرضت بريطانيا بالفعل عقوبات على مجموعة "فاجنر" ومؤسسها يفجيني بريجوزين ومجموعة من كبار قادة الشبكة شبه العسكرية.

"القاهرة الإخبارية".. خطط لإرسال مجموعات فاجنر إلى بولندا

 

ومن بين الذين تم إدراجهم بالفعل، مسئولون من "فاجنر" وشركات وجهت متهمين بقيادة بعض من أكثر المعارك دموية التي تخوضها روسيا في أوكرانيا وارتكاب العديد من جرائم الحرب، بالإضافة إلى مرتزقة يُزعم أنهم مسئولون عن عمليات الإعدام والتعذيب وإثارة عدم الاستقرار في بلدان عبر إفريقيا. وللمزيد 

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