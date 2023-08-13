الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة وجود خطط لإرسال مجموعات فاجنر إلى بولندا

فاجنر
فاجنر

كشف جريجوري ميتوشنيكوف المحلل السياسي، حقيقة وجود خطط لإرسال مجموعات فاجنر إلى بولندا، قائلا: "لايوجد أي خطط لإرسال مجموعات فاجنر إلى بولندا لأنهم منتشرين بالفعل بالقرب من الحدود البولندية".

وأضاف في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسئولين العسكريين أكدوا أن فاجنر موجودة في بيلاروسيا للتدريب والإعداد لكافة أي تفاعلات وتهديدات من جانب بولندا".

وأكد جريجوري ميتوشنيكوف المحلل السياسي، أنه لا يوجد أي معدات ثقيلة معهم، لذلك فالأمر مستحيل أن يتم اختراق الأراضي البولندية بدون ملاحظة تلك الانتهاكات الحدودية. 

بولندا بيلاروسيا فاجنر روسيا الحرب

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