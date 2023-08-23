السلطات الأمريكية تستعين بالحمض النووى للتعرف على ضحايا حريق هاواى

حث الناجون من حريق هاواي في الولايات المتحدة الامريكية، على تقديم الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا، وطلب الحاكم جوش جرين، من الناس الاستعداد لـ"المزيد من الخسائر في الأرواح"، مع استمرار البحث عن الجثث في أنقاض لاهينا.

ويطلب المسئولون تقديم الحمض النووي وأخذ بصمات الأصابع من الناجين للمساعدة في التعرف على الأقارب الذين قتلوا بسبب حرائق غابات ماوي، حيث لا تزال أعداد كبيرة في عداد المفقودين، بحسب صحيفة الجارديان.

الاستعداد لارتفاع عدد القتلى

وحث "جرين" سكان هاواي، على الاستعداد لارتفاع عدد القتلى بسبب الدمار في ثاني أكبر جزيرة في سلسلة هاواي، حيث تستمر قوات الشرطة في عمليات البحث عن المفقودين.

وقال "جرين" خلال مقابلة يوم الثلاثاء: نتوقع رؤية المزيد من الخسائر في الأرواح، سيكون الأمر مأساويًا، أريد أن يستعد للجميع لذلك.

ومن المعروف حاليًا أن ما لا يقل عن 115 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة لحرائق غابات ماوي، ولكن لا يزال هناك حوالي 1100 شخص في عداد المفقودين.

وقال قائد الشرطة، جون بيليتييه، يوم الثلاثاء، إن فريقه واجه صعوبات في إعداد قائمة قوية بأسماء المفقودين. في بعض الحالات، قدم الأشخاص أسماء جزئية فقط، وفي حالات أخرى قد تكون الأسماء مكررة. وأضاف أنه "لم تكن هناك سرية لإخفاء للأشياء".

وأضاف، نريد الحصول على قائمة تم التحقق منها. الأسماء الـ1100 في الوقت الحالي، نعلم أن هناك هامشًا لذلك، وأن بعضهم لديه أسماء أولى فقط ولا يوجد رقم اتصال.

وأعلن المسئولون عن أنه سيتم البحث عن كل هيكل تضرر من الحريق بحثًا عن بقايا كجزء من جهود التعافي الأكبر في هاواي.

وأكدت السلطات أنه تم تفتيش جميع المنازل المكونة من طابق واحد. وقالت السلطات في تحديث يوم الإثنين إن المسئولين سينتقلون الآن إلى تفتيش العقارات والمباني التجارية متعددة المستويات.

لكن السلطات تواجه تحديًا يتمثل في محاولة التأكد من أوضاع الأشخاص الذين لا يعرف مصيرهم، بما في ذلك عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم وعدد الأشخاص الذين وصلوا إلى بر الأمان ولكن لم يتم تسجيل وصولهم.

وطلبت سلطات البحث والإنقاذ من السكان تقديم بصمات أصابعهم والحمض النووي للتعرف على أقاربهم.

وحتى يوم الأربعاء، قدمت الأسر 104 عينات فقط من الحمض النووي.

وقال أندرو مارتن، محامي الادعاء في ماوي، إن عدد أفراد الأسرة الذين جاءوا لتقديم عينات الحمض النووي كان "أقل بكثير" مما كان عليه في الكوارث الكبرى الأخرى في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح على الفور السبب.

وقال: "هذا هو مصدر قلقنا، ولهذا السبب أنا هنا اليوم، ولهذا السبب أطلب هذه المساعدة".