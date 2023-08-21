850 شخصًا في عداد المفقودين من حرائق هاواي

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الإثنين، الضوء على حرائق هاواي مشيرة إلى أنه لا يزال أكثر من 850 شخصاً في عداد المفقودين أثناء سفر بايدن إلى ماوي.

وقال عمدة مقاطعة ماوي إن 114 شخصًا تأكدت وفاتهم كرئيس وأن السيدة الأولى ستزور بلدة لاهاينا المتضررة.

وأعلن عمدة مقاطعة ماوي، أن 850 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين بسبب حرائق الغابات المدمرة في وقت سابق من هذا الشهر.

قال رئيس البلدية ريتشارد بيسن في تحديث على فيسبوك إنه تم تأكيد وفاة 114 شخصًا وتم التعرف على 27 منهم ، مع إخطار 11 أسرة، وأضاف أن 850 اسمًا للمفقودين جاءت من مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي جمع قوائم من وكالات مختلفة، مضيفاً أن 1285 شخصًا تم الإبلاغ عن فقدانهم في الأصل قد تم تحديد موقعهم بأمان.

يأتي الإعلان عن الأرقام الجديدة لعدد القتلى في الوقت الذي يسافر فيه جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن إلى ماوي يوم الاثنين لتهدئة الناجين من حرائق الغابات التي اجتاحت الجزء الغربي من جزيرة هاواي.

يأخذ بايدن منعطفًا من إجازتهم التي استمرت أسبوعًا في منطقة بحيرة تاهو في رحلة نهارية إلى مدينة لاهاينا التاريخية التي يبلغ عدد سكانها 13000 شخص والتي دمرتها النيران تقريبًا.

وأثناء وجودهما هناك، سيلتقي الزوجان الأولان مع المستجيبين الأوائل وسيطلعهم المسؤولون الحكوميون والمحليون على الاستجابة.

كما سيشاهدون المدينة المتضررة، سواء من طائرات الهليكوبتر أو على الأرض، وسيقوم الرئيس الامريكي بإلقاء ملاحظات إشادة بضحايا حرائق الغابات التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص منذ بدايتها في 8 أغسطس.

وسيقوم الرئيس أيضًا بتعيين بوب فينتون ، القائد الإقليمي في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، كمنسق رئيسي للاستجابة الفيدرالية لحرائق الغابات في ماوي، مما يضمن أن شخصًا من إدارته سيكون مسؤولاً عن جهود التعافي طويلة الأجل. سوف يستغرق الأمر سنوات لإعادة بناء مدينة لاهاينا، حيث تم تدمير كل مبنى تقريبًا.

قال بايدن في بيان قبل الرحلة: "أعرف مدى تأثير الخسارة العميقة على الأسرة والمجتمع، وأعلم أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحل محل الخسائر في الأرواح، وسأفعل كل ما في وسعي لمساعدة ماوي على التعافي وإعادة البناء من هذه المأساة. وطوال جهودنا، نركز على احترام الأراضي المقدسة والثقافات والتقاليد".

قال السناتور بريان شاتز من هاواي إنه حتى يوم الأحد تم تفتيش حوالي 85٪ من المنطقة المتضررة وظل ما يقرب من 2000 شخص بدون كهرباء و10000 بدون اتصال اتصالات، المياه في أجزاء من غرب ماوي ليست آمنة للشرب.

في حين تم توزيع المساعدات الفورية مثل المياه والطعام والبطانيات على السكان، قال شاتز إن الهواتف المحمولة والهويات وغيرها من الوثائق التي سيحتاجها الناس لمساعدتهم على التسجيل في برامج المساعدات طويلة الأجل قد احترقت في الحرائق ، مما أضاف المزيد من التحديات إلى عملية التقديم.

ولا يزال أكثر من 1000 مسؤول فيدرالي على الأرض في هاواي للرد على حرائق الغابات، وفقًا للبيت الأبيض.

وخصصت الإدارة أكثر من 8 ملايين دولار من المساعدات للأسر المتضررة.