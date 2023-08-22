الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

طلاب
طلاب

توفر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم  نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني بعد أن اعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أمس الاثنين، بنسبة نجاح بلغت 92.4%، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني وتفاصيل النتيجة. 

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رضا حجازي أمس الاثنين،نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح 92.4%، من إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات 169718 بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%

منهم  60152 طالب بالتعليم الثانوي التجاري بنسبة النجاح في الدور الثاني 92.79% ، و2552 بالتعليم الثانوي الفندقي بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%

كما بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي 32425 بنسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%، و 87450 بالتعليم الثانوي الصناعي بنسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%

فيما بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج  تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي 2668 ، وإجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات 2603 بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%، ونسبة النجاح في الدورين 98.77% .

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية ، حيث بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي 2427، وإجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات 2352 بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91% بنسبة النجاح في الدورين 98.88% .

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهره بالرقم القومي

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ورابط الاستعلام عنها

 

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية الراغبين في معرفة نتيجة الدور الثاني الدخول عبر بوابة مركز المعلومات، حيث توفر النتيجة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، ويمكنك اتباع الخطوات التالي للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني : 

أولًا الدخول عبر بوابة مركز المعلومات أو الضغط على الرابط التالي: من هنا.

ثم كتابة رقم جلوس طلاب الدبلومات الفنية، والضغط على زر النتيجة فتظهر كاملة . 

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كيفية تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق

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