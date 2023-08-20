أخبار الظهيرة| إصابة نيمار وغيابه شهرًا.. والأرصاد تكشف حالة الطقس

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

مدرب الهلال يعلن إصابة نيمار وغيابه لمدة شهر

زفّ خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أخبارًا غير سعيدة لجماهير الفريق عن الوافد الجديد البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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الجامعات الخاصة والأهلية تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة التقديم خلال الأسبوع الجاري

بدأت بعض الجامعات الخاصة والأهلية في تنبيه الطلاب بسرعة التقديم خلال الأسبوع الجارى قبل غلق باب التقديم، حيث بدأ بعضها في غلق باب التقديم ومنها جامعة بنها الأهلية.

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كيف يواجه العالم انتشار متحورات فيروس كورونا؟

انتشر متحور فيروس كورونا الجديد في عدد كبير من دول العالم، ما جعل العلماء وبعض الحكومات في حالة تأهب لمواجهة انتشاره ودراسة مناعة الأفراد ضده وفعالية العقاقير.

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"بيت الروبي" يحافظ على المركز الثالث في شباك التذاكر.. و"مرعي البريمو" يتراجع

حقق فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، أمس السبت، إيرادات بلغت 271 ألفًا و239 جنيهًا، ليحافظ على مركزه الثالث في شباك التذاكر متفوقًا على فيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي، الذي تراجع للمركز الرابع.

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ما حكم العُمرة لمن لا تجد من يعتنى بأطفالها؟.. المفتى يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: "ما حكم الذهاب للعمرة لمن لا تجد مَن يعتني بأطفالها؟ حيث أرغب في الذهاب للعمرة وعندي القدرة المالية، لكن لا أجد مَن يعتني بأطفالي في وقت سفري.

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أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم فى المحافظات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في محافظات مصر.

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