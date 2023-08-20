الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| إصابة نيمار وغيابه شهرًا.. والأرصاد تكشف حالة الطقس

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

مدرب الهلال يعلن إصابة نيمار وغيابه لمدة شهر

نيمار

زفّ خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أخبارًا غير سعيدة لجماهير الفريق عن الوافد الجديد البرازيلي نيمار دا سيلفا.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الجامعات الخاصة والأهلية تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة التقديم خلال الأسبوع الجاري

جامعات

بدأت بعض الجامعات الخاصة والأهلية في تنبيه الطلاب بسرعة التقديم خلال الأسبوع الجارى قبل غلق باب التقديم، حيث بدأ بعضها في غلق باب التقديم ومنها جامعة بنها الأهلية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

كيف يواجه العالم انتشار متحورات فيروس كورونا؟

فيروس كورونا

انتشر متحور فيروس كورونا الجديد في عدد كبير من دول العالم، ما جعل العلماء وبعض الحكومات في حالة تأهب لمواجهة انتشاره ودراسة مناعة الأفراد ضده وفعالية العقاقير.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

"بيت الروبي" يحافظ على المركز الثالث في شباك التذاكر.. و"مرعي البريمو" يتراجع

بيت الروبي

حقق فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، أمس السبت، إيرادات بلغت 271 ألفًا و239 جنيهًا، ليحافظ على مركزه الثالث في شباك التذاكر متفوقًا على فيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي، الذي تراجع للمركز الرابع.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

ما حكم العُمرة لمن لا تجد من يعتنى بأطفالها؟.. المفتى يجيب

د. شوقي علام

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: "ما حكم الذهاب للعمرة لمن لا تجد مَن يعتني بأطفالها؟ حيث أرغب في الذهاب للعمرة وعندي القدرة المالية، لكن لا أجد مَن يعتني بأطفالي في وقت سفري.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم فى المحافظات

أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في محافظات مصر.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

بيت الروبي فيروس كورونا الجامعات الخاصة والأهلية الثانوية العامة فيروس الأرصاد

الأكثر قراءة

أسعار عمرة المولد النبوي 2023.. وفضلها وثوابها

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2023

النيابة تحقق مع عصابة سرقت أموالًا من شركة شهيرة بالعمرانية

انتشال جثة غريق بنهر النيل فى الوراق

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بنقل 1302 موظف منتدب إلى الجهات المنتدبين إليها

التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 20-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة