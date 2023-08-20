الجامعات الخاصة والأهلية تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة التقديم خلال الأسبوع الجاري

بدأت بعض الجامعات الخاصة والأهلية في تنبيه الطلاب بسرعة التقديم خلال الأسبوع الجارى قبل غلق باب التقديم، حيث بدأ بعضها في غلق باب التقديم منهم جامعة بنها الأهلية.



وكان عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمي للوزارة، صرح أنه تم فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن التقديم سيكون بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.



ويمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعدم حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

ويشمل التقدم كافة الجامعات الخاصة والأهلية، وهي:

أولًا- الجامعات الخاصة وعددها 27 جامعة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").

ثانيًا- الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

ويحق للطلاب التقدم دون أداء اختبارات قبول، وتقتصر اختبارات على الحالات التالية:

- جامعات لها اتفاقيات دولية تنص على ضرورة إجراء اختبارات قدرات.

- بعض الكليات النوعية التي تتطلب مهارات خاصة .

- في حالة إجراء اختبارات قدرات، فإن الطلاب الذين سيتم قبولهم لابد أن يكونوا ممن أدوا الاختبارات واجتازوها.

وجاءت الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2023/2024 على النحو المُبين بالجدول.

وبالنسبة لطلاب مدارس STEM، فإن نسب الحدود الدنيا المُعلن عنها تسري أيضًا على هؤلاء الطلاب، وذلك بعد معادلة مجموعهم باستعمال معامل STEM وقدره 1.25 تُضرب في المجموع الكلي للطالب.