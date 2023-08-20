كيف يواجه العالم انتشار متحورات فيروس كورونا؟

انتشر متحور فيروس كورونا الجديد في عدد كبير من دول العالم، ما جعل العلماء وبعض الحكومات في حالة تأهب لمواجهة انتشاره ودراسة مناعة الأفراد ضده وفاعلية العقاقير.

العلماء يترقبون المتحورات الجديدة

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن المتحور الجديد، المسمى "BA.2.86 وEG.5"، يحتوي على أكثر من 30 تغييرًا في الأحماض الأمينية في بروتين السبايك مقارنةً مع سلفه الأقرب وأوميكرون، وفقًا للدكتور جيسي بلوم، الذي يدرس التطور الفيروسي في مركز فريد هاتشينسون للسرطان في سياتل.

ونشر بلوم على موقع الويب الخاص بمختبره: "هذا يجعلها قفزة تطورية مماثلة في الحجم لتلك التي أدت في الأصل إلى ظهور أوميكرون".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن منظمة الصحة العالمية صنفت المتحور الجديد BA.2.86 كمتغير قيد المراقبة يوم الخميس الماضي، وهو تصنيف يشجع البلدان على تتبع التسلسل الذي يعثرون عليه والإبلاغ عنه.

وتابعت أنه يمكن ترقية أحد المتغيرات الخاضعة للمراقبة التي تسبب مرضًا أكثر خطورة أو تتجنب اللقاحات أو العلاجات الموجودة إلى قائمة منظمة الصحة العالمية للمتغيرات ذات الأهمية أو المتغيرات المثيرة للقلق، ويتم سرده XBB.1.5 وXBB.1.16 وEG.5 كمتغيرات ذات أهمية، فلم تحدد منظمة الصحة العالمية أي متغيرات مثيرة للقلق.

تأهب العالم لمواجهة الفيروس

وأوضحت الشبكة أنه تم الإبلاغ عن 6 تسلسلات فقط من BA.2.86 في 4 بلدان، لكن علماء الأوبئة قلقون من أنها يمكن أن تمثل أكثر من ذلك بكثير لأن المراقبة العالمية للمتغيرات قد انخفضت.

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف البديل من قبل العلماء في إسرائيل يوم الأحد، ومنذ ذلك الحين، أبلغت الدنمارك عن ثلاثة تسلسلات، كما تم الإبلاغ عن تسلسلين آخرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على التوالي.

وقال مورتن راسموسن، الباحث البارز في معهد ستاتينز سيروم: "من غير المعتاد أن تتغير الهالة بشكل كبير وتطور 30 طفرة جديدة"، مضيفًا: "إن آخر مرة رأينا فيها مثل هذا التغيير الكبير كانت عندما ظهر أوميكرون".

وقال المعهد إن الحالات الثلاث في الدنمارك لأشخاص في أجزاء مختلفة من البلاد لا يبدو أنهم كانوا على اتصال ببعضهم البعض، وقال العلماء في الدنمارك: "لا يزال من السابق لأوانه قول أي شيء عن خطورة أو مدى عدوى المتغير الجديد، إنهم في طور زراعة متغير الفيروس لاختباره ضد الأجسام المضادة للبشرية".

وأكدت الدكتورة ماندي كوهين، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، أن البديل الجديد لا ينبغي أن يكون مدعاة للقلق، وتابعت: "أعتقد أن ما نراه هو أن آليات الكشف التي وضعناها تعمل، ونحن أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاكتشاف التغيرات في فيروس كورونا والاستجابة لها".

وأضافت: "نحن نتتبع هذا النسب الجديد، فهو يحتوي على طفرات تجعله متميزًا عن السلالات الأخرى المنتشرة، ويصبح السؤال: ماذا يعني ذلك؟ هل ستزداد حالات الإصابة؟ هل سنرى المزيد من الحالات؟ أم أنه سيختفي ولا يشكل مصدر قلق؟".

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة: "في تقييم جديد للتهديد المتغير، يوم الجمعة، فإن حقيقة أن هذه التسلسلات في أربعة بلدان مختلفة في أشخاص ليس لديهم تاريخ سفر حديث، تشير إلى وجود انتقال دولي راسخ".

يقول التقرير إن التسلسلات التي تم العثور عليها متشابهة جدًا مع بعضها البعض، ما قد يشير إلى أنها ظهرت مؤخرًا وتنتشر بسرعة، على الرغم من أن وكالة UKHSA تشير إلى أنها تتمتع بثقة منخفضة في هذا التقييم حتى يتوفر المزيد من التسلسلات.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الباحثين في جامعة ميشيجان، المختبر الذي وجد التسلسل من الولايات المتحدة، لم يقدموا أي معلومات عن المريض الذي جاء منه، قائلين إن الحالة قيد التحقيق من قبل وزارة الصحة بالولاية.

وتابعت أنه في مارس الماضي أجرى البيت الأبيض استطلاعًا هادئًا لحوالي 12 خبيرًا في فيروس كورونا، يتابعون تطور الفيروس التاجي للسؤال عن احتمالية ظهور متغير شديد التحور خلال العامين المقبلين، حيث قدر معظم الخبراء احتمالات حدوث ذلك في مكان ما بين 10% و20%.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن EG.5 يُعدّ المتحدر من XBB حاليًا هو البديل السائد في الولايات المتحدة، ما تسبب فيما يقدر بنسبة 20% من جميع حالات فيروس كورونا الجديدة في هذا البلد، المتغير التالي الأكثر شيوعًا FL.1.5.1، نما سريعًا ويسبب الآن حوالي 13% من جميع الحالات الجديدة، وفقًا لمتتبع CDC المتغير.

إجراءات بريطانية

وحسب موقع "ويلز أون لاين" البريطاني، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد تتزايد في جميع أنحاء البلاد، حيث تم اكتشاف سلالتين جديدتين من المرض- إيريس وبيرولا شديدة التحور- حيث تم وضع سلالة إيريس، التي سميت على اسم إلهة الفوضى اليونانية، تحت المراقبة الشهر الماضي وأصبحت بسرعة ثاني أكثر السلالات انتشارًا في البلاد.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة هذا الأسبوع إنه تم الآن العثور على الحالات الأولى للمتغير الجديد Pirola في المملكة المتحدة، بعد أن اقتصرت في السابق على الدنمارك وإسرائيل، كما تم العثور على حالات في المرضى الذين لم يسافروا مؤخرًا، ما يعني أنه ينتشر داخل المملكة المتحدة.

وقال فرانسوا بالوكس، أستاذ بيولوجيا الأنظمة الحاسوبية ومدير معهد علم الوراثة بجامعة كاليفورنيا في لندن، إن السلالة الجديدة هي "أكثر سلالات الفيروس المدهشة التي شهدها العالم منذ ظهور أوميكرون مع أكثر من 30 طفرة".

انتشار للفيروس في اليابان

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أن المتحور الجديد من الفيروس "EG.5" انتشر بسرعة في اليابان، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن هناك القليل من الأدلة حتى الآن على أنه يسبب أعراضًا أكثر حدة مقارنة بالسلالات السابقة التي تنتمي أيضًا إلى عائلة أوميكرون.

وتابعت أنه تم اكتشاف "EG.5"، وهو نسخة متحولة من أوميكرون، لأول مرة في فبراير وتم الإبلاغ عنه في 51 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وأستراليا وسنغافورة وبريطانيا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت أنه في الأسبوع الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية EG.5 والخطوط الفرعية التابعة لها على أنها "متغير مثير للاهتمام"، لترقيتها من علامة "البديل تحت المراقبة" التي أعطتها في يوليو.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقييمها الأولي للمخاطر: "بشكل جماعي، لا تشير الأدلة المتاحة إلى أن EG.5 لديها مخاطر صحية عامة إضافية مقارنة بالسلالات المنحدرة الأخرى المتداولة حاليًا وعلى رأسها أوميكرون".

وتابعت الصحيفة أنه في اليابان وبقية العالم سلالات XBB- جزء من مجموعة متغيرات أوميكرون- هي النوع الأكثر انتشارًا من فيروس كورونا، وفي طوكيو يعد XBB.1.16 هو البديل الأكثر شيوعًا، حيث يمثل 28% من جميع الحالات المتسلسلة جينياً، وفقًا لأحدث البيانات من حكومة مدينة طوكيو، لكن انتشار مرض EG.5، الذي أطلق عليه خبراء الصحة "Eris"، تضاعف تقريبًا في يوليو ليشكل 22% من الحالات في العاصمة.

كما نمت نسبة الحالات EG.5 على الصعيد الوطني أيضًا، وفقًا للتوقعات التي قدمها المعهد الوطني للأمراض المعدية، تشير التقديرات إلى أن EG.5.1، وهو نوع فرعي من EG.5، سيمثل 46% من جميع الحالات في اليابان في الأسبوع حتى الأحد.

وتقع اليابان حاليًا في وسط ما يسميه بعض الخبراء الموجة التاسعة من الإصابات بفيروس كورونا. وأظهرت أحدث إحصائيات فيروس كورونا الصادرة يوم الاثنين أن عدد الحالات الجديدة يستقر، بينما استمر عدد حالات العلاج الجديدة في المستشفيات في الارتفاع، حيث وصل إلى 11801 شخص في الأسبوع حتى 6 أغسطس.

وتخطط الحكومة لبدء حملة لقاح جديدة في 20 سبتمبر باستخدام طلقات XBB، وستكون الطلقات متاحة مجانًا لكل من يبلغ من العمر ستة أشهر على الأقل، لكن وزارة الصحة قررت الترويج لها بشكل نشط فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من ظروف صحية أساسية.

الأكثر انتشارًا فى الولايات المتحدة

وأفادت الصحيفة بأنه في الولايات المتحدة، حيث يعتبر EG.5 الآن أكثر سلالات فيروس كورونا شيوعًا، حيث يشكل 17.3% من الحالات المتسلسلة في الأسبوعين حتى 5 أغسطس- قالت السلطات إن لقاحات فيروس كورونا المحدثة التي تستهدف XBB يجب أن توفر الحماية.

وقالت ماندي كوهين، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "في الوقت الحالي، ما نراه مع التغييرات في الفيروسات، لا يزالون عرضة للقاح لدينا، ولا يزالون عرضة لأدويتنا، ولا تزال الاختبارات تلتقطهم، إننا نشهد تغييرات صغيرة هي ما يمكن أن أسميه الأنواع الفرعية لما رأيناه من قبل".

هولندا خالية من تداعيات الفيروس الخطيرة

أكدت صحيفة "ديوتش نيوز" الهولندية، أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، لا يتم علاج مرضى كوفيد في جناح العناية المركزة، وفقًا للأرقام الصادرة عن الهيئة الوطنية لمراقبة المرضى LCPS.

في ذروة الوباء في أبريل 2020، تمت رعاية قرابة 1400 شخص في جناح العناية المركزة وتم إلغاء المواعيد المنتظمة في المستشفى، حيث كافح موظفو الرعاية الصحية للتعامل مع الوضع، حيث تشدد LCPS على أن الوضع عرضة للتغيير في أي لحظة، وتبلغ الوكالة عن عدد مرضى المستشفى كل يوم في حوالي الساعة 2 بعد الظهر، حيث تم علاج حوالي 73 شخصًا من فيروس كورونا في جناح عادي يوم الجمعة، وهو ضعف الرقم في بداية أغسطس، وانخفض عدد مرضى الجناح العادي إلى أقل من 100 في نهاية مايو.

وقالت LCPS إن هذا قد يرجع إلى وصول نوع جديد من الفيروس، حيث ارتفعت نسبة جزيئات الفيروس في مياه الصرف بشكل مطرد منذ أوائل يوليو.