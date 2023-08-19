السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ مناعة: متحور كورونا الجديد أسرع انتشارًا وأعراضه ليست أشد من سابقيه

متحور كورونا
متحور كورونا

علق الدكتور أحمد سلمان، أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد، على انتشار متحور كورونا الجديد في عدد من دول العالم. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن متحور كورونا الجديد يواصل انتشاره عالميًا.

وأضاف أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد، أن المتحور الجديد متوقع حدوثه وستظهر متحورات أخرى الفترة القادمة، موضحًا أن متحور كورونا الجديد أسرع انتشارًا وأعراضه ليست أشد من سابقيه.

وأوضح  أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد أنه لا بد من تعزيز المناعة بالحصول على لقاحات فيروس كورونا.

مساء دى ام سى متحور كورونا الجديد أستاذ المناعة فضائية دي ام سي

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