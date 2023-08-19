السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تاج الدين" يكشف أعراض متحور كورونا الجديد ويوضح حقيقة وصوله لمصر

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إننا كل فترة نسمع أن هناك متحور جديد وأنه مثير للقلق، مؤكدًا أن المظهر العام عالميًا لا يوحي أننا على مشارف أزمة حقيقية لكورونا من جديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كورونا انتهت كحالة طوارئ عالمية ولكنه مازال موجودًا كفيروس تنفسي، مؤكدًا أن الانفلونزا الموسمية عدد فيروساتها 256 ولذا تطعيم الإنفلونزا يتم تغييره كل عام وفقًا للنوع الأكثرانتشارًا.

وتابع، أن 17% من عدد الحالات المصابة بكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وإحصائيًا يهمنا مدى انتشار الفيروس، ومدى حدته وعدد إصابته وتداعياته ونسب الوفيات منه، مؤكدًا أن المتحور الجديد قدرته على الانتشار أكثر مما قبله، وأوميكرون كان يصيب عددًا أكبر من البشر، ونقلق لأن الإصابات تكون أكثر وربما تؤدي لمضاعفات للمرض، والمتحورالجديد وصل إلى 55 دولة.

وأكد أنه حتى هذه اللحظة المتحور الجديد لم يصل إلى مصر، موضحًا أن أي إصابات في مصر سيعلن عنها فورًا، ويوجد فرق طبية لفحص القادمين لمصر من جميع الدول.

أعراض المتحور الجديد

وأشار إلى أن أعراض المتحور الجديد هي نفسها أعراض كورونا  من سخونية والتهاب في الحلق وتكسير في الجسم، وعلاج حالات البرد المنتشرة حاليًا هو الراحة في المنزل يومين أو ثلاثة حتى لا يعدي غيره ويستخدم أدواته الواحدة. 

وأوضح أنه لا مؤشرات لعودة الكمامات ولامؤشرات لتطيعم قومي، وهناك فئات ننصحها بنوعين من التطعيمات الانفلونزا الموسمية وتطيعم ضد كورونا وهم صغار السن وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو الأورام أو السكر.

محمد عوض تاج الدين متحور جديد أعراض المتحور الجديد مصر كورونا الأنفلونزا الموسمية

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