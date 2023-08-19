أخبار الظهيرة| عفو رئاسى عن أحمد دومة.. والحكومة تنفى تأجيل موعد بدء الدراسة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

عفو رئاسي.. إخلاء سبيل 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة وقضايا إرهاب

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب، وكشف طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن الإفراج عن قائمة تضم 30 اسمًا من الأشخاص المحبوسين احتياطيًا.. للمزيد اضغط هنا.

عفو رئاسى عن أحمد دومة

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدم صلاحياته الدستورية، وأصدر القرار الجمهورى ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومن بينهم أحمد سعد دومة.. للمزيد اضغط هنا.

الحكومة تنفى تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس 2023/ 2024

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 /2024، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 /2024.. للمزيد اضغط هنا.

بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 دور ثان

بدأ طلاب الثانوية العامة 2023، اليوم السبت، الامتحان في مادة اللغة العربية دور ثان، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب في اللجنة الثانية امتحان مادة التربية الدينية.. للمزيد اضغط هنا.

"الأرصاد": استمرار تحسن الأحوال الجوية.. واستمتعوا بالشواطئ (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مع استمرار التحسن في الأحوال الجوية.. للمزيد اضغط هنا.

برشلونة يقترب من تجديد عقد حارسه تير شتيجن

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد نجمه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى الفريق، خلال الفترة المقبلة.. للمزيد اضغط هنا.

"وش فى وش" يحقق 2.3 مليون خلال 3 أيام عرض

حقق فيلم "وش في وش" بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل، أمس الجمعة، إيرادات مرتفعة وصلت إلى مليون و31 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم خلال 3 أيام إلى 2 مليون و349 ألف جنيه، منذ طرحه بدور العرض السينمائية.. للمزيد اضغط هنا.

معهد الفلك: 23 سبتمبر بدء فصل الخريف ويستمر 89 يومًا

أعلن الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، الدكتور ياسر عبدالهادي، عن بدء العد التنازلي لبداية فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث كشفت الحسابات الفلكية.. للمزيد اضغط هنا.